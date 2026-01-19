Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Thibau Nys wordt op het WK veldrijden in Hulst het Belgische speerpunt. Bondscoach Angelo De Clercq moet hem volgens Bart Wellens daar zo goed mogelijk bij helpen.

Wout van Aert kan dan wel alweer trainingen afleggen van meer dan zes uur in Spanje, zo'n twee weken na zijn enkelbreuk in Mol, maar aan de start van het WK veldrijden zal hij op 1 februari niet staan.

Nys Belgische kopman op WK

Belgisch kampioen Thibau Nys wordt de kopman van de achtkoppige selectie voor het WK in Hulst over minder dan twee weken. Nys was ook de enige die de voorbije weken Van der Poel soms kon volgen.

Al zal Nys dan wel meteen in het wiel moeten zitten van Van der Poel. Dat was in Benidorm niet het geval en Nys kwam nooit meer in het wiel van de wereldkampioen. Bart Wellens vindt dat de Belgen daar op het WK voor moeten zorgen.

Moet Belgen Nys helpen op het WK?

"Laat dit de taak van bondscoach Angelo De Clercq zijn richting het WK: hij moet ervoor zorgen dat de andere Belgen in de eerste bochten niet in de weg rijden van Thibau, zodat hij vrije baan krijgt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lees ook... Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer ›

Wellens verwacht niet dat Nys ook Van der Poel kan kloppen op het WK, maar als de Belgen de Nederlander het vuur aan de schenen willen leggen dan hebben ze geen andere keuze.