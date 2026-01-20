Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

De lijst met rijverboden van Ruben Van Gucht had het maximum nog niet bereikt. De journalist heeft er nu nog een rijverbod bijgekregen.

Verschillende media melden de extra veroordeling voor Van Gucht, die reeds enkele keren voor de rechtbank is verschenen vanwege zijn rijgedrag met de auto. Eerdere veroordelingen kwamen er onder andere voor rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed. Deze keer ligt nog een andere reden aan de basis van dit nieuwe rijverbod.

Het sportanker had in Mechelen een overtreding begaan in april 2024. Hij werd toen betrapt op het gebruik van zijn telefoon achter het stuur. Bovendien bleek bij een controle dat hij een niet geldig gekeurd voertuig aan het besturen was. De politierechter heeft nu op basis van deze feiten geoordeeld: Van Gucht krijgt een rijverbod van 8 dagen.

Meerdere bezoeken aan politierechtbanken

Daarnaast moet de wielerjournalist ook nog eens een boete betalen. Het openbaar ministerie tilde er zwaar aan dat rijgedrag van Van Gucht opnieuw tot een proces heeft geleid. "Hij is elke politierechtbank in Vlaanderen en in België aan het afgaan", klonk het. In elk geval zijn de opgelegde straffen intussen het resultaat van meerdere feiten.

De optelsom maakt dat Van Gucht ook voor dit meest recente vonnis opgeteld al aan een rijverbod van een jaar zat. Dat is ook de wielerwereld niet ontgaan. Tijdens de tv-uitzending van de cross in Zonhoven bleek dat veldrijder Tibor Del Grosso zich afvroeg hoe Van Gucht zich naar de veldritlocatie verplaatste, gezien zijn rijverbod.

Van Gucht toonde rijbewijs in Zonhoven



Van Gucht toonde toen trots zijn rijbewijs, dat hij nog niet had moeten afgeven. Op een bepaalde dag komt echter wel het moment waarop hij zijn rijbewijs zal moeten inleveren en dan zal hij ruim een jaar niet met de auto kunnen rijden.