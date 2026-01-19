WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

Het parcours van de Wereldbeker in Benidorm was dit jaar aangepast. Toch ziet Sven Nys nog een probleem als het WK veldrijden er in 2031 zou worden georganiseerd.

Benidorm was dit jaar nog maar aan zijn vierde editie toe, maar toch maakte de cross al een stevige evolutie door. De voorbije drie jaar was er namelijk was kritiek op het parcours van de Spaanse manche in de Wereldbeker.

Aanpassing parcours Benidorm

Er was niet genoeg ruimte om in te halen, het was te snel, er was te veel risico op lekke banden en het was ook niet lastig genoeg. De organisatie luisterde naar die kritiek en deed dit jaar dan ook enkele aanpassingen.

De start en finish werd verlegd naar de hellende strook en op de oude finish werd een zandbak van meer dan 100 meter lang en 6 meter breed. Dat laatste had niet veel impact, want doordat er zich paadje vormde konden de crossers er makkelijk door rijden.

Is er genoeg plaats voor het publiek?

Om het WK in 2031 binnen te halen, ziet Sven Nys echter nog een ander probleem voor Benidorm. "Ik denk dat de beperking is… de ruimte om het publiek weg te krijgen", zegt hij bij WielerFlits.



Er waren dit jaar namelijk al zo'n 15.000 toeschouwers. "En voor een WK doe je daar toch maar het dubbele bij. Ik ben benieuwd hoe dat zou lukken", besluit Sven Nys nog.