De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"
Aan de vooravond van het nieuwe WorldTour-seizoen schetst Maxime Monfort de plannen van zijn ploeg. De verwachtingen zijn groot rond Juan Ayuso, terwijl de buitenwereld hem misschien totaal anders inschat.

Ambities binnen de ploeg

Monfort geeft aan dat Lidl-Trek met duidelijke doelstellingen naar 2026 trekt. De ploeg wil zich verder positioneren tussen de sterkste formaties en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor nieuwe aanwinsten. Hij verwijst naar de concurrentie binnen het hoogste niveau en de evolutie van teams met grote budgetten. “Lidl wil inderdaad zo snel mogelijk nummer één worden”, klinkt het in La Capitale.

Volgens Monfort blijft UAE voorlopig de te kloppen ploeg, maar hij benadrukt dat verhoudingen in het wielrennen kunnen verschuiven. “UAE zit in een sterke fase, maar op een bepaald moment zal dat afvlakken en zullen anderen opstaan, zoals Red Bull, Lidl en Decathlon nu al doen, terwijl Visma en Ineos wat lijken terug te vallen, toch binnen de teams met een groot budget.”

De komst van Ayuso

De overstap van Juan Ayuso wordt binnen de ploeg beschouwd als een strategische zet. Ondanks zijn talent heeft de Spanjaard nog geen grote ronde gewonnen en bleef een podiumplaats tot nu toe uit. Zijn eerdere seizoenen werden bovendien gekleurd door enkele incidenten en momenten van wrijving binnen zijn vorige team. “Het is moeilijk om UAE van de troon te stoten zolang die ploeg zo blijft functioneren.”

Monfort erkent dat Ayuso een renner is met hoge verwachtingen en een uitgesproken karakter. Hij benadrukt dat de Spanjaard zichzelf strenge normen oplegt en dat dit soms verkeerd geïnterpreteerd wordt door buitenstaanders. “Ik heb het gevoel dat men een verkeerd beeld van hem heeft.”


Binnen Lidl verwacht men dat Ayuso beter tot zijn recht komt in een omgeving waar hij meer ruimte krijgt om zijn eigen aanpak te volgen. Monfort verwijst naar signalen dat de renner zich in zijn vorige ploeg minder vrij voelde. “Bij UAE had hij het gevoel dat hij zich in een dictatuur moest uitdrukken”, besluit Monfort.

