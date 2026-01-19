Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar na zijn laatste koers komt Lennert Van Eetvelt opnieuw in actie. In de Tour Down Under hoopt Van Eetvelt een nieuwe start te kunnen nemen.

Op 20 juli ging Lennert Van Eetvelt niet meer van start in de vijftiende etappe van de Tour de France na een valpartij op het Belgisch kampioenschap en in de tweede etappe diezelfde Tour. Nadien kwam hij niet meer in actie in 2025.

Van Eetvelt na half jaar weer in competitie

Op 20 januari, exact een half jaar later, zal Van Eetvelt opnieuw aan de start staan van een koers. In de Tour Down Under begint Van Eetvelt na een lange periode van revalidatie al snel aan het nieuwe seizoen.

Dat Van Eetvelt niet meer in actie kwam in 2025 had meerdere redenen. Het duurde lang voor de juiste diagnose, barsten in zijn ruggenwervel, werd gesteld en Van Eetvelt slaagde er niet meer in om nog wedstrijdklaar te maken.

Wat kan Van Eetvelt in Tour Down Under?

Hij kon wel blijven fietsen en zijn basisconditie is dan ook goed. Bij Lotto-Intermarché vonden ze het dan ook een goed moment om Van Eetvelt opnieuw te laten koersen. Al is dat wel met de nodige vraagtekens.



"Die lange periode zonder wedstrijden heeft me wel de tijd gegeven om mijn lichaam een volledige reset te geven. Wat mijn niveau momenteel is, zullen de komende dagen uitwijzen. Maar ik voel me goed op de fiets en dat is het belangrijkste", zegt hij bij Het Nieuwsblad.