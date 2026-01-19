Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Sep Vanmarcke is dit jaar één van de nieuwe ploegleiders bij Soudal Quick-Step. Ook hij gelooft dat The Wolfpack in het voorjaar kan scoren.

Samen met Niki Terpstra is Sep Vanmarcke nieuw als ploegleider. De twee hebben tonnen ervaring het het voorjaar en moeten samen met aanwinsten Jasper Stuyven en Dylan van Baarle opnieuw voor resultaten zorgen in het voorjaar.

Speelt tactiek nog een rol in het voorjaar?

Toen Terpstra en Vanmarcke nog koersten kon een klassieker in het voorjaar nog op tactiek gewonnen worden. De voorbije jaren is dat echter steeds moeilijker geworden, onder meer door fenomenen als Pogacar en Van der Poel.

Toch zijn Terpstra en ook Vanmarcke ervan overtuigd dat schijnbaar onoverwinnelijke renners zoals Van der Poel en Pogacar te kloppen zijn. Maar als ze topfit zijn, zullen ze er wellicht nog bovenuit steken.

Vanmarcke weet hoe Van der Poel en Pogacar te kloppen zijn

"Maar ook bij toprenners passeert er soms een ziekte en een sluimerende blessure. Of gewoon een slechte dag. Op die momenten moeten we onze kansen grijpen", zegt Vanmarcke dan ook bij Het Nieuwsblad.



En die moment zijn er ook al geweest. Zo klopte Pedersen in 2024 Van der Poel in Gent-Wevelgem of werd Pogacar in de Amstel Gold Race teruggehaald door Evenepoel en Skjelmose en de Deen won in de sprint. "Kasper Asgreen heeft Van der Poel ook al geklopt in de Ronde."