Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sep Vanmarcke is dit jaar één van de nieuwe ploegleiders bij Soudal Quick-Step. Ook hij gelooft dat The Wolfpack in het voorjaar kan scoren.

Samen met Niki Terpstra is Sep Vanmarcke nieuw als ploegleider. De twee hebben tonnen ervaring het het voorjaar en moeten samen met aanwinsten Jasper Stuyven en Dylan van Baarle opnieuw voor resultaten zorgen in het voorjaar. 

Speelt tactiek nog een rol in het voorjaar?

Toen Terpstra en Vanmarcke nog koersten kon een klassieker in het voorjaar nog op tactiek gewonnen worden. De voorbije jaren is dat echter steeds moeilijker geworden, onder meer door fenomenen als Pogacar en Van der Poel. 

Toch zijn Terpstra en ook Vanmarcke ervan overtuigd dat schijnbaar onoverwinnelijke renners zoals Van der Poel en Pogacar te kloppen zijn. Maar als ze topfit zijn, zullen ze er wellicht nog bovenuit steken. 

Vanmarcke weet hoe Van der Poel en Pogacar te kloppen zijn

"Maar ook bij toprenners passeert er soms een ziekte en een sluimerende blessure. Of gewoon een slechte dag. Op die momenten moeten we onze kansen grijpen", zegt Vanmarcke dan ook bij Het Nieuwsblad. 


En die moment zijn er ook al geweest. Zo klopte Pedersen in 2024 Van der Poel in Gent-Wevelgem of werd Pogacar in de Amstel Gold Race teruggehaald door Evenepoel en Skjelmose en de Deen won in de sprint. "Kasper Asgreen heeft Van der Poel ook al geklopt in de Ronde."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke

Meer nieuws

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

16:00
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

15:30
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

15:00
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

14:00
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

13:30
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

13:00
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

12:30
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

12:00
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

11:30
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

11:00
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

10:00
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

09:00
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

08:30
Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

08:00
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

07:30
De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

21:30
Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

20:00
Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

19:00
Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

18/01
Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

18/01
Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

18/01
Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

18/01
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

18/01
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

18/01
Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

18/01
Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

18/01
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

17/01
"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

17/01
Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

17/01
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

17/01
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

17/01
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

17/01
Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17/01
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

17/01
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

17/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Jose De Cauwer Jasper Stuyven Sep Vanmarcke Felipe Orts Axel Merckx Sven Vanthourenhout Erwin Vervecken Tadej Pogacar Tim Merlier Jasper Philipsen Niki Terpstra Ceylin Del Carmen Alvarado Davide Bramati Maxim Van Gils Toon Aerts Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved