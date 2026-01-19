Naast de fiets 📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel mocht een dag na zijn overwinning in Benidorm 31 kaarsjes uitblazen. De wereldkampioen veldrijden werd door zijn vriendin Roxanne Bertels gefeliciteerd met een mooie boodschap.

Er was Mathieu van der Poel op zijn 31ste verjaardag geen rust gegund, want er stond in Spanje een training op het programma. En dat allemaal in functie van het klassieke voorjaar waarin Van der Poel weer wil schitteren. 

In Benidorm schonk hij zichzelf al een mooi verjaardagscadeau met een tiende overwinning van het seizoen, maar ook Christoph Roodhooft. Hij mocht afgelopen zaterdag 52 kaarsjes uitblazen. 

Vriendin Roxanne feliciteert Van der Poel met 31ste verjaardag

"Ik heb hem al een zege geschonken, ik weet niet wat de rest van de ploeg nog voorzien heeft", zei Van der Poel achteraf bij Play Sports. Zijn vriendin Roxanne Bertels feliciteerde Van der Poel op haar sociale media. 

Bertels plaatste in haar Instagram Stories een zwart-witfoto die wellicht eind september vorig jaar genomen is tijdens hun vakantie in New York. "Gefeliciteerd, lieverd. Ik hou van jou en van het leven met jou", schreef ze gevolgd door een hartje.

Van der Poel en Bertels vormen sinds 2018 een koppel. Ze leerden elkaar kennen tijdens een evenement van Porsche, waar Bertels toen voor werkte, in Finland waar Van der Poel aanwezig was. 

