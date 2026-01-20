Naast de fiets Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Valentine Besard reageert op de publieke aandacht rond haar band met Ruben Van Gucht. De recente reis van Van Gucht met een andere vrouw leidde tot vragen en speculaties.

Publieke perceptie en reacties

Besard kreeg de voorbije dagen te maken met opmerkingen over hoe buitenstaanders haar situatie inschatten. De combinatie van hun gezamenlijke verschijning op de Gouden Schoen en Van Guchts daaropvolgende reis met Charlotte Van Looy zorgde voor uiteenlopende reacties. “Ik ga tegen jou zeggen wat ik tegen iedereen zeg: wij plakken geen term op wat we hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ze benadrukt dat hun onderlinge verstandhouding voor hen beiden duidelijk is en dat meningen van onbekenden geen rol spelen. Volgens haar trekken mensen snel conclusies op basis van beperkte informatie. “Wat onbekenden daarvan denken, is hun zaak.”

Besard maakt duidelijk dat ze geen emotionele uitbarsting of publieke verontwaardiging zal tonen. Ze verwijst naar volwassenheid en het vermogen om afstand te nemen van externe verwachtingen.

Houding en levensstijl

Daarnaast gaat ze in op de manier waarop Van Gucht met publieke druk omgaat. Ze geeft aan dat zijn houding haar opvalt en dat ze die benadering waardeert. “Daarbij bewonder ik vooral het je m’en fous-gehalte van Ruben.”


Volgens Besard kiest Van Gucht bewust voor een eigen koers, los van wat men van een bekende Vlaming verwacht. Ze legt uit dat ook zij probeert volgens dat principe te leven en dat dit een raakvlak vormt tussen hen. “Hij trekt zich niets aan van wat een BV ‘hoort’ te doen, en kiest resoluut zijn eigen pad”, besluit ze.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

Evenepoel doet wat niemand meer moet doen en is heel mooi voorbeeld voor alle moderne renners

11:57
Vanmarcke en Pauwels lanceren revolutionair idee: "Van zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Vanmarcke en Pauwels lanceren revolutionair idee: "Van zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

11:41
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

11:10
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

11:00
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

10:00
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

08:00
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

20:00
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19:00
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

18:30
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

18:00
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

16:30
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

16:00
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

15:30
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

15:00
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

14:00
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

13:30
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

19/01
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

19/01
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

19/01
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

19/01
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

19/01
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

19/01
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

19/01
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

19/01
Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

19/01
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

19/01
De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

18/01
Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

18/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Sep Vanmarcke Jose De Cauwer Jan Bakelants Van Eetvelt Lennert Sven Nys Felipe Orts Jasper Philipsen Thijs Zonneveld Serge Pauwels Tim Merlier Bart Wellens Jan Boven Patrick Lefevere Lucinda Brand Jens Reynders Ceylin Del Carmen Alvarado

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved