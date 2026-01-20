Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

Valentine Besard reageert op de publieke aandacht rond haar band met Ruben Van Gucht. De recente reis van Van Gucht met een andere vrouw leidde tot vragen en speculaties.

Publieke perceptie en reacties

Besard kreeg de voorbije dagen te maken met opmerkingen over hoe buitenstaanders haar situatie inschatten. De combinatie van hun gezamenlijke verschijning op de Gouden Schoen en Van Guchts daaropvolgende reis met Charlotte Van Looy zorgde voor uiteenlopende reacties. “Ik ga tegen jou zeggen wat ik tegen iedereen zeg: wij plakken geen term op wat we hebben”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ze benadrukt dat hun onderlinge verstandhouding voor hen beiden duidelijk is en dat meningen van onbekenden geen rol spelen. Volgens haar trekken mensen snel conclusies op basis van beperkte informatie. “Wat onbekenden daarvan denken, is hun zaak.”

Besard maakt duidelijk dat ze geen emotionele uitbarsting of publieke verontwaardiging zal tonen. Ze verwijst naar volwassenheid en het vermogen om afstand te nemen van externe verwachtingen.

Houding en levensstijl

Daarnaast gaat ze in op de manier waarop Van Gucht met publieke druk omgaat. Ze geeft aan dat zijn houding haar opvalt en dat ze die benadering waardeert. “Daarbij bewonder ik vooral het je m’en fous-gehalte van Ruben.”



Volgens Besard kiest Van Gucht bewust voor een eigen koers, los van wat men van een bekende Vlaming verwacht. Ze legt uit dat ook zij probeert volgens dat principe te leven en dat dit een raakvlak vormt tussen hen. “Hij trekt zich niets aan van wat een BV ‘hoort’ te doen, en kiest resoluut zijn eigen pad”, besluit ze.