Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Dat Mathieu van der Poel toch aan de start kwam in Benidorm had vooral met het weer te maken. De wereldkampioen hoopt dan ook op beterschap deze week in Spanje.

Het regende afgelopen zaterdag pijpenstelen waar Mathieu van der Poel op stage is in Spanje en dus moest hij noodgedwongen een dag extra rust nemen. Het overtuigde Van der Poel om toch in Benidorm te starten.

Van der Poel aan de start in Benidorm door regenweer

De wereldkampioen moest nog zijn trainer Tom Verhaegen overtuigen, maar dat lukte bijzonder snel. Van der Poel kwam zo toch in Benidorm aan de start en pakte zijn tiende overwinning van het seizoen.

Voor Van der Poel gaan de trainingen deze week in Spanje gewoon door. Maandag, op zijn 31ste verjaardag, staat er voor Van der Poel opnieuw een training op het programma. En hij heeft maar één wens.

Jarige Van der Poel hoopt op beterschap

"Ik hoop dat het weer een beetje meevalt voor een langere training", zei Van der Poel achteraf bij PlaySports. Al lijkt de verjaardagswens van Van der Poel niet uit te komen, de komende dagen blijft het wisselvallig in de buurt van Cumbre del Sol.

Lang blijft Van der Poel ook niet meer in Spanje, want zaterdag komt hij al aan de start in Maasmechelen, in de voorlaatste manches van de Wereldbeker. Ook zondag in Hoogerheide is Van der Poel van de partij.