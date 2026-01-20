"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe wielerseizoen staat voor de deur en de aandacht gaat opnieuw naar renners die in 2026 het verschil kunnen maken. Jan Bakelants gaf op Velofollies zijn visie op enkele vaste waarden.

Pedersen als constante groeier

Tijdens het evenement benadrukte Bakelants dat de Tour Down Under het startpunt vormt van het mannenpeloton. Hij wees daarbij op de beperkte verrassingen in de lijst met favorieten, maar maakte wel duidelijk dat één renner volgens hem jaar na jaar vooruitgaat. “Mads Pedersen wordt elk jaar beter”, klonk het bij Sporza.

De voormalige profrenner schetste hoe de Deen zich sinds zijn wereldtitel verder heeft ontwikkeld. Hij verwees naar de periode na het WK van 2019, toen de overwinning van Pedersen voor velen onverwacht kwam. “Hij is een hele straffe renner. Waar is de tijd dat ik na het WK dacht: wat is hier gebeurd?”

Volgens Bakelants onderscheidt Pedersen zich door zijn vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. Hij gaf aan dat dit element in het moderne wielrennen minder vanzelfsprekend is geworden.
“Maar Pedersen weet van aanpakken en wordt elk jaar nog wat beter. Hij kan het ook loslaten en dat is iets wat ik mis bij heel veel andere renners.”

Veranderende aanpak in het peloton

Bakelants merkte op dat veel renners tegenwoordig sterk leunen op begeleiding en minder op eigen inschattingen. Hij koppelde dat aan een evolutie waarbij teams steeds meer processen uit handen nemen. “Dat zelfredenerend vermogen is wat weg, want alles wordt uitbesteed.”

Hij stelde dat deze academische benadering voordelen biedt, maar tegelijk beperkingen oplegt aan renners die minder zelfstandig opereren. “Bij Pedersen is dat wél het geval. Hij weet wat vroeger gewerkt heeft en hij hoeft dat dan niet allemaal op te geven omdat een specialist van een bepaalde universiteit iets gezegd heeft”, besluit Bakelants.

Lees ook... "Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

Tot slot gaf Bakelants aan dat hij vertrouwen heeft in de manier waarop Pedersen zijn voorbereiding blijft vormgeven. De komende maanden moeten uitwijzen hoe die aanpak zich vertaalt in resultaten tijdens het voorjaar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Santos Tour Down Under
Jan Bakelants
Mads Pedersen

Meer nieuws

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

18:00
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

20:00
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

16:00
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19:00
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

18:30
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

13:30
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

16:30
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

15:30
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

15:00
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

14:00
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

13:00
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

12:30
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

12:00
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

11:30
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

11:00
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

10:00
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

09:00
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

19/01
Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

19/01
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

19/01
De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

18/01
Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

18/01
Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

18/01
Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

18/01
Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

18/01
Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

18/01
Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

18/01
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

18/01
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

18/01
Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

18/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Jose De Cauwer Jan Bakelants Sep Vanmarcke Sven Nys Felipe Orts Jasper Stuyven Jasper Philipsen Erwin Vervecken Thijs Zonneveld Van Eetvelt Lennert Tim Merlier Mads Pedersen Michael Vanthourenhout Lucinda Brand Owain Doull Ceylin Del Carmen Alvarado

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved