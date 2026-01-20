"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

Het nieuwe wielerseizoen staat voor de deur en de aandacht gaat opnieuw naar renners die in 2026 het verschil kunnen maken. Jan Bakelants gaf op Velofollies zijn visie op enkele vaste waarden.

Pedersen als constante groeier

Tijdens het evenement benadrukte Bakelants dat de Tour Down Under het startpunt vormt van het mannenpeloton. Hij wees daarbij op de beperkte verrassingen in de lijst met favorieten, maar maakte wel duidelijk dat één renner volgens hem jaar na jaar vooruitgaat. “Mads Pedersen wordt elk jaar beter”, klonk het bij Sporza.

De voormalige profrenner schetste hoe de Deen zich sinds zijn wereldtitel verder heeft ontwikkeld. Hij verwees naar de periode na het WK van 2019, toen de overwinning van Pedersen voor velen onverwacht kwam. “Hij is een hele straffe renner. Waar is de tijd dat ik na het WK dacht: wat is hier gebeurd?”

Volgens Bakelants onderscheidt Pedersen zich door zijn vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. Hij gaf aan dat dit element in het moderne wielrennen minder vanzelfsprekend is geworden.

“Maar Pedersen weet van aanpakken en wordt elk jaar nog wat beter. Hij kan het ook loslaten en dat is iets wat ik mis bij heel veel andere renners.”

Veranderende aanpak in het peloton

Bakelants merkte op dat veel renners tegenwoordig sterk leunen op begeleiding en minder op eigen inschattingen. Hij koppelde dat aan een evolutie waarbij teams steeds meer processen uit handen nemen. “Dat zelfredenerend vermogen is wat weg, want alles wordt uitbesteed.”

Hij stelde dat deze academische benadering voordelen biedt, maar tegelijk beperkingen oplegt aan renners die minder zelfstandig opereren. “Bij Pedersen is dat wél het geval. Hij weet wat vroeger gewerkt heeft en hij hoeft dat dan niet allemaal op te geven omdat een specialist van een bepaalde universiteit iets gezegd heeft”, besluit Bakelants.



Lees ook... "Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen›

Tot slot gaf Bakelants aan dat hij vertrouwen heeft in de manier waarop Pedersen zijn voorbereiding blijft vormgeven. De komende maanden moeten uitwijzen hoe die aanpak zich vertaalt in resultaten tijdens het voorjaar.