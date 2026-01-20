"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

Christophe Laporte blikt vooruit op het voorjaar na een moeilijk seizoen. Hij geeft aan opnieuw op zijn oude niveau te mikken en verduidelijkt zijn rol binnen de ploeg.

Terug naar het niveau van 2023

Laporte kampte vorig jaar met een virus, maar voelt zich opnieuw volledig hersteld. Hij verwijst naar zijn ambities voor de komende maanden. “Ik heb er geen twijfel over dat ik weer hetzelfde niveau zal hebben als drie jaar geleden”, vertelt hij aan Sporza.

Hij benadrukt dat hij in het verleden al bewezen heeft dat hij klassiekers kan winnen. “Ik heb toen getoond dat ik klassiekers kan winnen en ik wil dit voorjaar opnieuw meespelen voor de zege.”

Binnen de ploeg rekent hij op een gedeelde verantwoordelijkheid. Hij noemt zowel Wout van Aert als Matthew Brennan als belangrijke pionnen. “Samen met hen zal ik een van de beschermde renners zijn voor de klassiekers.”

Ploegdoelstellingen en rolverdeling

Laporte legt uit dat de ploeg vooral mikt op een sterke aanwezigheid in de finale. “Ons doel is om telkens met zoveel mogelijk pionnen in de finale te geraken.” Dat moet de kansen op winst vergroten.

In de grootste wedstrijden en Monumenten neemt hij een ondersteunende rol op. “Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen.” Toch houdt hij een persoonlijke ambitie overeind. Zijn voorkeur voor een specifieke koers blijft duidelijk. “Al blijf ik wel dromen van Parijs-Roubaix, want die koers ligt me het best van allemaal”, besluit hij met een duidelijke uitzondering.