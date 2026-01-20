Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Axel Merckx ziet weinig kansen voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. Volgens hem zijn er twee duidelijke factoren die zijn inschatting bepalen.

Uitzonderlijke prestatie is geen garantie

Merckx wijst erop dat Pogacar vorig jaar meteen een opvallend resultaat neerzette. “De tweede plaats van de wereldkampioen bij zijn eerste deelname was een authentieke krachttoer”, klinkt het in La Dernière Heure. Die prestatie verandert volgens hem echter niets aan de structurele moeilijkheden van de wedstrijd.

De Sloveen leert volgens Merckx snel uit eerdere fouten. Hij zal de fouten van vorig jaar niet maken, maar dat zal het verschil niet maken over winst en verlies. Toch ziet hij dat niet als een doorslaggevend voordeel richting winst.

Grotere concurrentie met betere eindsprint

Merckx vermoedt ook dat de concurrentie dit jaar veel groter zal zijn dan tijdens de editie van 2025. Door pech kwamen bepaalde renners vorig jaar niet in beeld. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan Mads Pedersen. De Deen blijft volgens hem een volwaardige kandidaat voor de overwinning.

Ook het scenario van een sprint op de piste speelt mee. Merckx klinkt duidelijk wanneer hij zegt dat het moeilijk wordt als Pogacar met Van der Poel en Pedersen op het velodroom arriveert.



En dan is er ook nog de optie Wout van Aert. Als die in vorm is, is hij ook kandidaat-winnaar. Al is het nog afwachten hoe sterk onze landgenoot zal zijn, nadat hij vorige maand af te rekenen kreeg met een breukje in de enkel.