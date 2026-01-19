Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Soudal Quick-Step moet na een vertrek van Remco Evenepoel ook vrezen voor het vertrek van Specialized. De overeenkomst loopt eind dit jaar af.

Sinds rijdt 2012 Soudal Quick-Step op fietsen van het Amerikaanse Specialized. Remco Evenepoel werd tijdens zijn periode bij The Wolfpack ook de ambassadeur van Specialized en heeft ook een persoonlijke deal.

Evenepoel weg, Specialized weg?

Daardoor vertrok Remco Evenepoel ook naar Red Bull-BORA-hansgrohe, dat ook met fietsen rijdt van Specialized. Bij de Duitse ploeg zal Specialized dus zeker aan boord blijven, bij Soudal Quick-Step zijn daar geen echte redenen meer voor.

Het contract loopt eind dit jaar ook af. CEO Jurgen Foré benadrukt dat Soudal Quick-Step een lange en zeer goede geschiedenis heeft met Specialized. En zijn ploeg ook veel betekend heeft in de ontwikkeling van producten van Specialized.

Interesse van andere fietssponsors

"Indien er een mogelijkheid is, willen wij zeker met hen verder werken", zegt Foré bij HLN. "Het is wel zo dat er interesse is van andere fietssponsors en dat wij elke beslissing zullen herbouwen met de nodige testing."

De focus ligt nu op een perfect sponsorjaar met Specialized en als er een wissel komt, zal dat volgens Foré doordacht gebeuren. Maar de gevolgen van het vertrek van Evenepoel kunnen dus ook in de toekomst nog merkbaar zijn.