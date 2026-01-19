Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Mathieu van der Poel stond toch nog aan de start in Benidorm en won al zijn zesde manche in de Wereldbeker. Thibau Nys verwacht geen mirakels meer heeft eindzege al opgegeven.

Tot zaterdagmiddag mocht Thibau Nys nog dromen van de eindzege in de Wereldbeker veldrijden. Hij had op dat moment tien punten achterstand op Mathieu van der Poel en had kunnen profiteren van zijn afwezigheid in Benidorm.

Nys had Wereldbeker nog kunnen winnen

Als Nys had gewonnen in Benidorm, dan had hij dertig punten meer gehad dan Van der Poel. Als de Nederlander dan de laatste twee manches won, had Nys in totaal nog 51 punten nodig om toch de Wereldbeker te winnen.

Dat in de veronderstelling dat Van der Poel de laatste twee manches won. Maar Van der Poel startte toch in Benidorm en heeft nu twintig punten voorsprong op Nys én komt ook aan de start in de laatste twee manches in Maasmechelen en Hoogerheide.

Nys legt zich neer bij eindzege Van der Poel

Nys legt zich er dan ook bij neer dat hij de Wereldbeker niet zal winnen. "Ik had er ook al ergens rekening mee gehouden dat Mathieu mee zou doen", zegt hij over de deelname van Van der Poel in Benidorm bij In de Leiderstrui.

"Wat betreft de Wereldbeker: die is voor hem gewoon binnen, als hij volgend weekeinde nog twee keer gaat rijden." Bij de junioren en de beloften won Nys al de Wereldbeker, bij de profs zal hij dus nog een seizoen moeten wachten.



Lees ook... Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft›