📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

Remco Evenepoel komt zoals verwacht aan de start van de UAE Tour. De olympische kampioen zal de strijd aangaan met Jonas Vingegaard en Isaac Del Toro en krijgt een stevige nieuwe aankomst bergop voorgeschoteld.

Na zijn debuut in de Trofeo Ses Salines, een ploegentijdrit op 29 januari op het Spaanse eiland Mallorca en de Ronde van Valencia (4 tot en met 8 februari), zal Remco Evenepoel naar de Verenigde Arabische Emiraten trekken.

Concurrentie Evenepoel in UAE Tour

De organisatie van de UAE Tour heeft aangekondigd dat Evenepoel hun rittenkoers zal rijden van 16 tot en met 22 februari. In 2023 won Evenepoel de UAE Tour al eens, zijn laatste eindzege in een rittenkoers in de WorldTour.

Opnieuw winnen zal voor Evenepoel niet gemakkelijk worden. Hij krijgt onder meer concurrentie van Jonas Vingegaard en Isaac Del Toro, titelverdediger Tadej Pogacar zal er dan weer niet bij zijn.

Parcours UAE Tour met nieuwe beklimming

De UAE Tour wordt opnieuw een mix van massasprints, tijdrijden en klimmen. De eerste, vierde, vijfde en zevende etappe zullen een massasprint zijn, op dag twee is er een tijdrit van 12,2 kilometer en in rit drie en zes een aankomst bergop.

De aankomst op Jebel Jais (19 km aan 5,6% gemiddeld) is dit jaar vervangen door Jebel Mobrah (14,9 km aan 8,6% gemiddeld). Vooral de laatste 5,75 km aan gemiddeld 12% zullen bijzonder zwaar worden in derde etappe.



