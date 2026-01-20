Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Het afgelopen weekend is er op Velofollies hard nagedacht over de toekomst van de sport. Van der Poel en Pogacar behoren bijvoorbeeld tot de populairste renners: daar kan op ingespeeld worden. Dat is in elk geval het idee dat Sep Vanmarcke en Serge Pauwels lanceerden tijdens een panelgesprek.

De koers aantrekkelijk maken voor een jonger publiek is toch wel een van de belangrijkste actuele thema's in de wielerwereld. "Ik heb er een idee over wat niet makkelijk realiseerbaar is", opent Vanmarcke de discussie hierover. "Ik kijk graag naar de Formule 1 als voorbeeld. De Formule 1 heeft zichzelf heruitgevonden door het publiek meer toegang te geven tot alle info en alle data in de loop van een wedstrijd."

Het is de vraag of dat ook kan in het wielrennen, met een peloton van 180 man. Vanmarcke beseft dat het niet eenvoudig is, maar durft toch te dromen. "Stel je voor dat je een camera vooraan en achteraan hebt, dat je live data hebt en informatie kan horen, dan ben ik zeker dat we de jeugd volledig mee hebben." Dan is dit pijnpunt in één klap opgelost.

Wielrennen kan digitale jeugd overtuigen

"Als zij op hun computer kunnen aanklikken waar iedereen in het peloton zit, kunnen zien wat er te zien is op het scherm van een renner en verschillende camerastandpunten hebben... Het is iets heel moeilijk om te creëren, maar ik denk dat we dan meteen de digitale jeugd mee hebben." Het lijkt wel een zware klus om aan te beginnen.

Serge Pauwels is nochtans niet zeker of de afstand tot zo'n realiteit wel zo groot is. "Ik denk dat we er niet veraf zitten. Ik ben bij de stand van Oakley geweest, waar ze de Oakley Meta-bril hebben, een bril waar een camera in zit. In principe moet het mogelijk zijn om binnen vijf jaar op tv te zitten kijken vanuit de kopgroep en het zicht van Mathieu van der Poel te hebben."

Zien hoe Van der Poel en Pogacar naar elkaar kijken

De moderator dacht dat het zelfs veel sneller kon gaan en schoof een termijn van zes maanden naar voren. Een wielerfan zou dan dus moeten kunnen zien wat Van der Poel ziet, op exact hetzelfde moment. "Daarna kun je schakelen naar Pogacar en zien hoe ze naar elkaar zitten te kijken. In principe moet dat mogelijk zijn", denkt Pauwels.