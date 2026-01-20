Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het afgelopen weekend is er op Velofollies hard nagedacht over de toekomst van de sport. Van der Poel en Pogacar behoren bijvoorbeeld tot de populairste renners: daar kan op ingespeeld worden. Dat is in elk geval het idee dat Sep Vanmarcke en Serge Pauwels lanceerden tijdens een panelgesprek.

De koers aantrekkelijk maken voor een jonger publiek is toch wel een van de belangrijkste actuele thema's in de wielerwereld. "Ik heb er een idee over wat niet makkelijk realiseerbaar is", opent Vanmarcke de discussie hierover. "Ik kijk graag naar de Formule 1 als voorbeeld. De Formule 1 heeft zichzelf heruitgevonden door het publiek meer toegang te geven tot alle info en alle data in de loop van een wedstrijd."

Het is de vraag of dat ook kan in het wielrennen, met een peloton van 180 man. Vanmarcke beseft dat het niet eenvoudig is, maar durft toch te dromen. "Stel je voor dat je een camera vooraan en achteraan hebt, dat je live data hebt en informatie kan horen, dan ben ik zeker dat we de jeugd volledig mee hebben." Dan is dit pijnpunt in één klap opgelost.

Wielrennen kan digitale jeugd overtuigen

"Als zij op hun computer kunnen aanklikken waar iedereen in het peloton zit, kunnen zien wat er te zien is op het scherm van een renner en verschillende camerastandpunten hebben... Het is iets heel moeilijk om te creëren, maar ik denk dat we dan meteen de digitale jeugd mee hebben." Het lijkt wel een zware klus om aan te beginnen.

Serge Pauwels is nochtans niet zeker of de afstand tot zo'n realiteit wel zo groot is. "Ik denk dat we er niet veraf zitten. Ik ben bij de stand van Oakley geweest, waar ze de Oakley Meta-bril hebben, een bril waar een camera in zit. In principe moet het mogelijk zijn om binnen vijf jaar op tv te zitten kijken vanuit de kopgroep en het zicht van Mathieu van der Poel te hebben."

Zien hoe Van der Poel en Pogacar naar elkaar kijken

Lees ook... "Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk
De moderator dacht dat het zelfs veel sneller kon gaan en schoof een termijn van zes maanden naar voren. Een wielerfan zou dan dus moeten kunnen zien wat Van der Poel ziet, op exact hetzelfde moment. "Daarna kun je schakelen naar Pogacar en zien hoe ze naar elkaar zitten te kijken. In principe moet dat mogelijk zijn", denkt Pauwels.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sep Vanmarcke
Serge Pauwels
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

16:30
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

13:30
Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

16:00
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

11:00
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

15:00
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

10:00
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

11:10
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat Naast de fiets

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

09:00
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

08:00
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

19/01
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

19/01
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

20:00
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19:00
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

18:30
"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

18:00
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

19/01
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

19/01
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

19/01
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

19/01
📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

19/01
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

19/01
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

19/01
Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

19/01
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

19/01
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

19/01
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

19/01
Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

18/01
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

19/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Jan Bakelants Ceylin Del Carmen Alvarado Felipe Orts Jasper Philipsen Maxime Monfort Greg Van Avermaet Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Sven Nys Bart Wellens Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Jens Reynders Tim Merlier

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved