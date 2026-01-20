"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

Greg Van Avermaet reageert op de triatlonplannen rond Mathieu van der Poel. Hij blijft onder de indruk van hoe hard de Nederlander alles doet.

Van grapje naar concreet idee

In het najaar verspreidde een bericht op sociale media zich razendsnel. Trainingspartner Freddy Ovett had een video gedeeld waarin hij verwees naar een mogelijke triatlon. “MVDP bevestigt dat hij zal meedoen aan een Ironman triatlon als deze reel 100.000 likes krijgt”, klonk het.

Enkele maanden later is die grens ruimschoots bereikt. Greg Van Avermaet reageerde luchtig toen hem werd gevraagd hoe ver de plannen stonden. “Vraag het hem wanneer hij zich vrijmaakt”, klonk het bij Sporza. Zelf doet hij meteen ook mee in die race.

Capaciteiten en ambities

Van Avermaet ziet dat Van der Poel over de nodige kwaliteiten beschikt. “Mathieu zal er zeker eentje willen doen.” Hij merkt wel op dat er nog werkpunten zijn. “Aan zijn zwemtechniek kan nog gewerkt worden.”

Toch wijst hij op de sterke loopprestaties van de Nederlander. “Ik denk dat hij gemiddeld 3’30 liep over 10 kilometer.” Dat tempo beschouwt hij als uitzonderlijk. “En over het fietsen hoef ik niemand iets te vertellen.” Volgens hem zal Van der Poel nooit deelnemen zonder ambitie. “Als Mathieu zal meedoen, dan wordt het niet om 50e te worden.”

Tijdens trainingsstages in Spanje ziet Van Avermaet hoe serieus Van der Poel blijft werken. “Wil hij lopen, dan maakt het niet uit welk uur je afspreekt.” Hij geeft aan dat de Nederlander altijd vroeg klaarstaat. “Stel je zelf 7 uur voor, dan staat hij om 6.50 uur klaar.” Dat verrast hem gezien de erelijst van de wereldkampioen.



Lees ook... Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"›

Van Avermaet besluit dat de motivatie van Van der Poel onverminderd groot blijft. “Dat is toch frappant, want Mathieu heeft al zoveel gewonnen. Maar er is geen sprake van sleur bij hem”, klinkt het nog.