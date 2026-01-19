📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

Patrick Lefevere (71) lag eind vorig jaar lang in het ziekenhuis na een abces op zijn lever. Intussen is hij aan de beterhand en dook Lefevere op tijdens een koers in de Verenigde Arabische Emiraten.

In november vorig jaar lag Patrick Lefevere zo'n drie weken in het ziekenhuis in Roeselare. Het herstel verliep moeizaam en ging op en af. Lefevere vertelde op 6 januari, op zijn 71ste verjaardag, dat hij gas zou terugnemen.

"Ik krijg invitaties om overal naar toe te gaan. Naar de Ronde van Dubai, of naar de teampresentatie van Soudal Quick-Step in Calpe. Ik ga het niet doen", zei Lefevere toen bij Het Nieuwsblad.

Lefevere duikt op in Verenigde Arabische Emiraten

Toch was hij Lefevere afgelopen zondag aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten voor het Al Salam Championship, een koers met een totale prijzenpot van zo'n 820.000 euro.

Lefevere poseerde er onder meer met Jens Reynders, die onlangs een contract tekende bij Qatar Pro Cycling, Julien Vermote en Josef Cerny. Zij reden allemaal voor het Dubai Police Cycling Team.

"Patrick had Julien Vermote en mezelf uitgenodigd om voor de ploeg te rijden", zegt Reynders bij WielerFlits. Uiteindelijk werd Reynders ook beste Belg op de vierde plaats.



