"Dat is zijn plaats": Bakelants zegt waar Van Aert staat tegen Pogacar, Van der Poel en Pedersen

Foto: © photonews

Wout van Aert wil dit voorjaar opnieuw een grote vis binnenhalen. Jan Bakelants zet hem echter onder Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024 was de laatste zege in een klassieker van Wout van Aert, de E3 Saxo Classic een jaar eerder is zijn laatste overwinning in een klassieker in de WorldTour. Zijn zege in Milaan-Sanremo is al van 2020 geleden.

Van Aert vierde in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in 2025

Een grote klassieker winnen in het voorjaar of een monument is dus al een tijdje geleden voor Wout van Aert. Dit jaar wil Van Aert opnieuw meedoen voor de prijzen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 

Vorig jaar eindigde Van Aert in die twee koersen telkens vierde. Twee keer gingen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen hem voor waardoor Van Aert net naast het podium valt. 

Wat is de plaats van Van Aert?

Volgens Jan Bakelants is dat op dit moment de plaats van Van Aert. "In die optiek was vorig jaar representatief. Tijdens het voorjaar gaan we zien hoeveel stijgende lijn daar op zit", zegt Bakelants bij Sporza. 

Lees ook... 📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel
En wat als Van Aert dit seizoen opnieuw telkens op die vierde plaats zou eindigen, is zijn klassieke voorjaar dan geslaagd? "Dan is hij op zijn plaats gevallen", stelt Bakelants duidelijk. 

Jan Bakelants
Wout Van Aert

