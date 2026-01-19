Van der Poel op weg om geschiedenis te schrijven: "Dan troeft hij ene Sven Nys af"

Van der Poel op weg om geschiedenis te schrijven: "Dan troeft hij ene Sven Nys af"
Foto: © photonews

Tegenwoordig strijdt hij tegen zijn zoon Thibau, maar Mathieu van der Poel kan binnenkort Sven Nys passeren op een van de lijstjes uit het veldrijden. Meer dan waarschijnlijk gaat het ook gebeuren.

De UCI gaat zijn wens krijgen. Met Mathieu van der Poel is de grootste naam uit de crosswereld op weg naar de eindzege in de Wereldbeker. Zeker na de zege in Benidorm is die kans nog wat groter geworden. "Er wordt niet veel gesproken over het eindklassement. Dat kan hem nooit meer ontglippen", trapt Paul Herygers bij Sporza een open deur in. 

Het is nochtans niet zo dat Van der Poel wakker ligt van een van de klassementen uit het veldrijden. Die fase uit zijn carrière is hij al lang voorbijgestreefd. Toch komt die eindzege binnenkort toch mooi op zijn palmares te staan. "Dat is een meepakkertje, zeg maar. Voor de rest is dat nooit een hoofddoel geweest, maar het komt er wel bij."

Sven Nys won 50 keer in Wereldbeker

Herygers heeft nog oog voor iets anders: niet de eindzege van de Wereldbeker, maar het totaal aantal Wereldbekercrossen. Van der Poel heeft in Benidorm zijn 49ste overwinning in de Wereldbeker gewonnen. Een blik op de geschiedenis leert dat Sven Nys in de loop van zijn hele loopbaan 50 Wereldbekermanches heeft gewonnen.

Met de crossen van Maasmechelen en Hoogerheide in het vizier beseft Herygers dat Van der Poel wellicht weer geschiedenis zal schrijven. "Als hij volgende week er nog twee Wereldbekerzeges bij doet, troeft hij daar ook nog ene Sven Nys mee af. Dan duikt hij boven de vijftig overwinningen in de Wereldbeker." Van der Poel komt dan op 51 zeges.

Van der Poel een levende legende

Lees ook... Niet iedereen meteen mee: Van der Poel drukt door ondanks twijfels bij zijn trainer
Anno 2026 is er uiteraard een kalender met veel wedstrijden in de Wereldbeker. Dat speelt allemaal ook een rol, maar het zou weer een statistiek zijn die aantoont wat voor een levende legende Van der Poel aan het worden is. 

