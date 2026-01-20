Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

De openingsrit van de Tour Down Under zit erop. De proloog van 3,6 kilometer leverde een verrassende winnaar op.

Eerste richttijden

In Adelaide kregen de renners een kort en technisch parcours voorgeschoteld. De route volgde grotendeels de rivier en bevatte enkele bochten waar tijdwinst mogelijk was.

Michael Gogl opende de wedstrijd, maar zijn tijd bleek niet competitief. Kort daarna zette Samuel Watson een eerste maatstaf neer. Zijn chrono van 4 minuten en 17 seconden werd de nieuwe referentie.

Ethan Vernon naderde die tijd tot op fracties, maar kwam net tekort. Ook Matthew Brennan kon de kloof niet dichten en verloor bijna tien seconden op de voorlopige leider.

Tijd blijft overeind

In de daaropvolgende fase probeerden meerdere specialisten de toptijd te verbeteren. Namen als Finn Fisher-Black en Michal Kwiatkowski kwamen niet in de buurt, waardoor Watson stevig in de hotseat bleef.

Pierre Gautherat zette nog een competitieve vierde tijd neer, maar gaf eveneens meerdere seconden prijs. Daarna volgde Maikel Zijlaard, die in deze discipline doorgaans sterk presteert, maar ook hij moest tijd toegeven.





In de slotfase konden enkel Tim Torn Teutenberg en Jay Vine nog voor een verrassing zorgen. Teutenberg bleef vier seconden achter. Vine reed een sterke proloog met het oog op het eindklassement, maar miste de ritzege. De Belgen kwamen niet in het stuk voor. Fabio Van Den Bossche was onze beste landgenoot, op de 27ste plaats.