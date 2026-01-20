Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen
Foto: © photonews

Philipsen die moet deelnemen aan een veldrit en Van der Poel aan een beachrace. De sfeer tussen de kopmannen van Alpecin-Premier Tech is duidelijk uitstekend.

Na de Wereldbeker in Benidorm maakte Mathieu van der Poel nog even tijd om langs te gaan bij Play Sports en Pickx Sports. Daar waren onder meer José De Cauwer en Bart Wellens te gast als analist. 

Ook Jasper Philipsen was aangeschoven en toen Van der Poel erbij kwam, werd Philipsen door onder meer José De Cauwer in een hoek geduwd om eens aan de start te staan in een veldrit volgende winter. 

Sfeer tussen Van der Poel en Philipsen is uitstekend

Philipsen wilde dan weer dat Van der Poel eens aan de start kwam in een beachrace. De sfeer zat duidelijk goed en dat is volgens Thijs Zonneveld niet onbelangrijk tussen twee kopmannen. 

"Weet je hoeveel energie dit oplevert? Dit soort grootspraak tijdens trainingen, dit soort lol die je erover kan hebben. Natuurlijk moet Philipsen dat doen. Hij moet volgend jaar echt een cross rijden, maakt niet uit welke", zegt Zonneveld bij In De Waaier. 

Philipsen en Van der Poel bewezen al dat ze goed kunnen samenwerken in het voorjaar. Van der Poel offerde zich in Milaan-Sanremo van 2024 in de finale op voor Philipsen, die het afmaakte in de sprint. 

Lees ook... "Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

Mathieu Van Der Poel
Jasper Philipsen
Thijs Zonneveld

