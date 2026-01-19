"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

Jasper Stuyven (33) maakte na twaalf jaar een overstap van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. Al denkt Jan Bakelants niet dat hij meteen veel impact zal hebben.

Soudal Quick-Step wil opnieuw scoren in het voorjaar en trok daarvoor onder meer Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) en Jasper Stuyven (Lidl-Trek) aan. Zij wonnen enkele jaren geleden al een monument.

Zoals heel veel ploegen zal Soudal Quick-Step wel voorbij Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de monumenten om te kunnen scoren. Het is maar de vraag of The Wolfpack dat zal kunnen doen.

Sloeg Stuyven financieel een slag met transfer?

Jan Bakelants twijfelt dan weer of Jasper Stuyven op zijn 33ste nog veel zal kunnen betekenen. "Hij zal iets moeten kunnen opvangen, maar ik denk dat Jasper vooral voor zichzelf de deal van zijn leven heeft gemaakt", zegt Bakelants bij Sporza.

Zal Stuyven meerwaarde zijn voor Soudal Quick-Step?

Vooral voor Stuyven zelf lijkt de transfer een win-win te zijn. Hij krijgt opnieuw wat meer vrijheid om zijn ding te kunnen doen en zal dus ook financieel wel een slag geslagen hebben met zijn overgang naar Soudal Quick-Step.



"Hij heeft op het juiste moment de exit genomen bij Lidl-Trek, maar ik weet niet of hij de messias is die de hele ploeg zal dragen", stelt Bakelants nog. Vorig jaar werd Stuyven nog derde in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen.