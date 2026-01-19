"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert
Foto: © photonews

Een blessure heeft Wout van Aert een beetje afgeremd deze winter. Toch ziet Jan Bakelants dat misschien wel in zijn voordeel spelen tijdens het klassieke voorjaar.

Door een enkelbreuk, waarvoor hij ook onder het mes moest, stond Wout van Aert enkele dagen aan de kant begin dit jaar. Hij kon echter al snel weer op de rollen trainen en doet dat ondertussen ook in Spanje. 

Volgens ploegleider Jan Boven heeft Van Aert ook bijna geen achterstand opgelopen met het oog op de voorjaarsklassiekers. Toch denkt Jan Bakelants dat de blessure straks een voordeel kan zijn voor Van Aert. 

Blessure voordeel voor Van Aert?

"Het is iemand die jarenlang plichtsbewust geen trainingsdag heeft overgeslagen. Nu komt hij op maturiteit en dan is een renner misschien eerder gebaat bij wat minder doen", stelt Bakelants bij Sporza. 

"De realiteit is dat renners die beslissing niet durven nemen en zo'n gedwongen inactiviteit kan dus wel heel interessant zijn." Kan die verplichte rust Van Aert in de klassiekers naar een hoger niveau stuwen? 

Van Avermaet deed het Van Aert al voor


Greg Van Avermaet verwees er ook al naar. Voor zijn topjaar 2017, waarin hij de Omloop, E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix won, stond hij door een blessure ook een tijdje aan de kant in de winter.

