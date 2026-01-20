Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Tim Merlier kende in 2025 een uitzonderlijk succesvol seizoen. Nu wordt zijn aanloop naar 2026 echter bemoeilijkt door knieproblemen.

Voorbereiding onder druk

Tim Merlier kampt al weken met knieproblemen, waardoor zijn winterprogramma niet volgens plan verliep. Hij benadrukt dat zijn gebruikelijke opbouw verstoord raakte en dat dit gevolgen kan hebben voor zijn eerste wedstrijden.

“De grootvader van Cameron zegt altijd dat je koersen in de winter wint. Die winter is niet geweest zoals het zou moeten. Maar ik doe er alles aan om op een goed niveau naar de klassiekers te gaan”, laat Merlier weten bij Sporza.

De renner geeft daarmee aan dat zijn basis minder ideaal is dan gehoopt. Toch blijft hij werken aan een herstel dat hem tijdig competitief moet maken voor het voorjaar.

Alternatieve aanpak volgens Foré

Binnen de ploeg wordt de situatie nauwgezet opgevolgd. De staf ziet nog voldoende ruimte om de voorbereiding bij te sturen zonder paniek. “Tim is weer voorzichtig aan het trainen en trekt straks misschien op hoogtestage als alternatieve voorbereiding op het voorjaar. We geloven in hem”, zegt Jurgen Foré aan Het Laatste Nieuws.



Foré benadrukt dat de trainingsarbeid opnieuw wordt opgebouwd en dat een hoogtestage een mogelijke oplossing vormt. De ploegleiding houdt vast aan het vertrouwen in Merliers capaciteiten. In afwachting van verdere evaluaties blijft het doel om hem klaar te stomen voor de klassiekers.