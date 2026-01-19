"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

Thibau Nys moest in Benidorm tevreden zijn met de tweede plaats na Mathieu van der Poel. Bart Wellens zag Nys nog maar eens dezelfde fout maken.

Van der Poel trok meteen door in Benidorm

Mathieu van der Poel stond dan toch aan de start in Benidorm en na één ronde was de wedstrijd ook al gereden. Door een val van Aerts hadden Van der Poel en Del Grosso een klein kloofje kunnen slaan.

Op de hellende aankomststrook trok Van der Poel stevig door en liet hij Del Grosso achter. Thibau Nys probeerde nog wel om het gat dicht te rijden, maar slaagde daar niet in en strandde als tweede op 28 seconden.

Nys moet op het wiel zitten van Van der Poel

"Ik vond Thibau heel goed maar hij reed een te nonchalante eerste ronde", stelt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Hij zag Nys alweer de fout maken dat hij in de eerste ronde niet op het wiel zat van Van der Poel.

Nys gaf achteraf ook toe dat hij daar een fout had gemaakt. "Hij moet leren om meteen op dat wiel te zitten, punt aan de lijn", stelt Wellens duidelijk. En dan vooral met het oog op het WK over zo'n twee weken.

Lees ook... 📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'›

Want als Nys op het WK in Hulst lang wil strijden tegen Van der Poel, dan zal hij meteen op de afspraak moeten zijn. Als Van der Poel zal merken dat hij een klein gaatje heeft, zal hij meteen vol doortrekken.