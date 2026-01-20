Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Ploegleider Maxime Monfort werkt bijzonder graag samen Thibau Nys. Hij benoemt de zaken perfect zoals ze zijn bij onze landgenoot.

Een jaar met duidelijke hinder

Nys behoort tot de renners die nauw samenwerken met hun sportdirecteur. Monfort zag hoe zijn renner na een sterk 2024 een minder jaar 2025 kende. “Hij heeft verzachtende omstandigheden”, klinkt het echter in La Capitale.

Volgens Monfort speelde ziekte een rol op een cruciaal moment. “Hij moet de Ronde van België winnen en wordt ziek de dag voor de koninginnenrit.” Dat beïnvloedde zijn kansen aanzienlijk. Ook zijn eerste deelname aan een grote ronde verliep niet zonder incidenten. “Hij valt tijdens de eerste etappe van zijn eerste Tour.” Dat zette een negatieve reeks in gang.

Toch ziet Monfort dat Nys sterker terugkomt. “Hij heeft een negatieve spiraal doorgemaakt maar dat heeft hem veel geleerd.” In het veldrijden staat hij volgens hem alweer op een hoog niveau.

Naar een aangepast programma

De vraag blijft hoe lang Nys een volledige veldritwinter blijft combineren met de weg. Monfort geeft aan dat een andere aanpak zich opdringt. “Thibau zal vroeg of laat een kalender aannemen zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert”, is hij overtuigd.

Volgens hem betekent dat een latere start van het veldritseizoen. “Hij zal het crossen pas in december hervatten omdat een volledige winter hem veel ontneemt op de weg.” Monfort benadrukt dat de planning in goede verstandhouding met zijn vader gebeurt. Hij noemt de samenwerking eenvoudig en prijst de houding van de jonge renner.