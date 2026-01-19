Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Dinsdag gaat in Australië de Tour Down Under van start. Bij Visma-Lease a Bike mag de Belgische nieuwkomer Tim Rex meteen zijn debuut maken.

De Tour Down Under is de eerste wedstrijd in de WorldTour van 2026 en daarin is het telkens wennen aan de nieuwe shirts en nieuwe renners bij alle ploegen. Visma-Lease a Bike pakt uit met vier nieuwe renners.

Visma-Lease a Bike in Tour Down Under

De Duitser Anton Schiffer, de Italianen Filippo Fiorelli en Pietro Mattio en Belg Tim Rex. De 21-jarige Belg reed vorig jaar bij het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike en rijdt de volgende twee jaar voor het WorldTour-team.

In de Tour Down Under zal Visma-Lease a Bike vooral focussen op het winnen van ritten met toptalent Matthew Brennan. Verder neemt het Nederlandse team ook Per Strand Hagenes en Menno Huising mee naar Australië.

Eigen kansen voor Rex

Rex zal dus zijn debuut maken in de WorldTour, maar krijgt ook zelf kansen. "In koersen zoals Coppi Bartali, Gran Camino of GP Denain mogen ervaren om zelf op resultaten te jagen", zegt Head of Performance Mathieu Heijboer bij HLN.

De GP de Denain (1.Pro) op 19 maart, Coppi e Bartali (2.1) van 24 tot 28 maart en O Gran Camino (2.1) van 14 tot 18 april behoren niet tot de WorldTour, maar zijn voor jonge renners zoals Rex ideaal om zich te tonen.



