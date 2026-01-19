📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

Wielerkrant ging het voorbije weekend langs op Velofollies. De fietsen van Van Aert en Evenepoel die op de fietsbeurs in Kortrijk tentoongesteld werden, vertellen meteen ook het verhaal van hun grote wielerdromen.

Zo werd er in Kortrijk een fiets van Van Aert gepresenteerd onder de naam Cervélo S5 Aero Soloist. Dat is helemaal geen toeval, want het is voor Van Aert van belang om het goede evenwicht te vinden tussen de verschillende fietsen die zijn team hem aanbiedt. Zo kiest hij al eens tussen de oorspronkelijke S5 en de allround Soloist-fiets.

De aero/sprintfiets waarmee hij tot een paar jaar geleden de meeste voorjaarskoersen en vlakke ritten afwerkte, volstaat niet altijd meer. In 2025 reed hij Parijs-Roubaix op de Soloist, als compromis tussen comfort en aerodynamische efficiëntie. Dit was het meest frappante voorbeeld van die tweestrijd, nadat WVA beide fietsen had getest tijdens de verkenning.

Van Aert droomt van Roubaix en Evenepoel van de Tour

De fiets die in Kortrijk getoond werd, leunt dus het dichtst aan bij alle mogelijke voorkeuren van Van Aert. Het onderstreept ook dat Parijs-Roubaix een van de koersen is waar hij qua materiaalkeuze het meest over nadenkt. Het winnen van de Helleklassieker zou een droom zijn voor Van Aert, net zoals het winnen van de Tour voor Evenepoel.

Het mag dan ook niet verbazen dat de fiets van Evenepoel op de fietsbeurs de S-Works Tarmac SL8 LTD was. Dit is de fiets waar renners van Red Bull-BORA-hansgrohe ook de laatste twee jaar de Tour de France mee hebben gereden. Remco Evenepoel is overgestapt naar deze ploeg, onder andere in de hoop om in de Tour beter omringd te zijn.





Evenepoel kan dus wel net zoals bij Soudal Quick-Step op een Specialized blijven rijden en maakt gebruik van remmen en een aandrijving die door SRAM geproduceerd worden. Zo verklaren de fietsen van Wout en Remco meteen wat ze nog het liefst willen bereiken in hun carrière.