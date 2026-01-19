📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

📷 Fietsen op Velofollies zeggen alles: de spiegels van de grote dromen van Van Aert en Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wielerkrant ging het voorbije weekend langs op Velofollies. De fietsen van Van Aert en Evenepoel die op de fietsbeurs in Kortrijk tentoongesteld werden, vertellen meteen ook het verhaal van hun grote wielerdromen.

Zo werd er in Kortrijk een fiets van Van Aert gepresenteerd onder de naam Cervélo S5 Aero Soloist. Dat is helemaal geen toeval, want het is voor Van Aert van belang om het goede evenwicht te vinden tussen de verschillende fietsen die zijn team hem aanbiedt. Zo kiest hij al eens tussen de oorspronkelijke S5 en de allround Soloist-fiets.

De aero/sprintfiets waarmee hij tot een paar jaar geleden de meeste voorjaarskoersen en vlakke ritten afwerkte, volstaat niet altijd meer. In 2025 reed hij Parijs-Roubaix op de Soloist, als compromis tussen comfort en aerodynamische efficiëntie. Dit was het meest frappante voorbeeld van die tweestrijd, nadat WVA beide fietsen had getest tijdens de verkenning.

Van Aert droomt van Roubaix en Evenepoel van de Tour

De fiets die in Kortrijk getoond werd, leunt dus het dichtst aan bij alle mogelijke voorkeuren van Van Aert. Het onderstreept ook dat Parijs-Roubaix een van de koersen is waar hij qua materiaalkeuze het meest over nadenkt. Het winnen van de Helleklassieker zou een droom zijn voor Van Aert, net zoals het winnen van de Tour voor Evenepoel.

Het mag dan ook niet verbazen dat de fiets van Evenepoel op de fietsbeurs de S-Works Tarmac SL8 LTD was. Dit is de fiets waar renners van Red Bull-BORA-hansgrohe ook de laatste twee jaar de Tour de France mee hebben gereden. Remco Evenepoel is overgestapt naar deze ploeg, onder andere in de hoop om in de Tour beter omringd te zijn.



Lees ook... Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Evenepoel kan dus wel net zoals bij Soudal Quick-Step op een Specialized blijven rijden en maakt gebruik van remmen en een aandrijving die door SRAM geproduceerd worden. Zo verklaren de fietsen van Wout en Remco meteen wat ze nog het liefst willen bereiken in hun carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

Zorgt vertrek Evenepoel voor extra domper bij Soudal Quick-Step? Foré is klaar en duidelijk

13:00
📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

📷 Extra koers voor Evenepoel: stevige concurrentie en loodzware aankomst

12:00
Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

Een half jaar niet gekoerst: Lennert Van Eetvelt verklaart lange afwezigheid

17:00
Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Pogacar en Van der Poel te kloppen? Vanmarcke ziet kansen voor Soudal Quick-Step

16:30
Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

Belg maakt meteen debuut bij Visma-Lease a Bike én krijgt binnenkort ook kansen

16:00
Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

Door vertrek Evenepoel: Foré onthult welke twee renners er extra zijn gekomen

07:30
"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

"Heel interessant": Bakelants verrast met uitspraak over blessure Van Aert

11:00
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

15:00
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

14:00
"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

"Deal van zijn leven": twijfels bij transfer van Stuyven naar Soudal Quick-Step

13:30
"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

"Hij was er klaar mee": Zonneveld geeft meer inzicht in keuze Van der Poel

12:30
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

11:30
Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

Van der Poel gooide roet in het eten: Nys legt er zich bij neer

10:00
Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

Jarige Van der Poel heeft maar één wens, maar die lijkt niet uit te komen

09:00
Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

Toon Aerts (9de) baalt na misgelopen vijfde plaats en verklapt wat er fout liep in Bendorm

08:30
Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

Thibau Nys ook opgelucht na tweede plaats en zegt wat moeilijk blijft

08:00
De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

De Cauwer gelooft amper hoe het blijft duren bij Van Aert

21:30
Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

Philipsen crossweddenschap aangesmeerd door Van der Poel en De Cauwer: "Maken me gek"

20:00
Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

Heel goed nieuws over Van Aert countert grote ontgoocheling: "Het was echt pijnlijk voor hem"

18/01
Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

Zo doen resem Alpecin-renners Van der Poel overstag gaan: "Ze hebben mij hele week gedwongen"

19:00
Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert Interview

Vanmarcke geeft exclusieve kijk op de zaak en maakt totaal geen drama van enkelbreuk Van Aert

18/01
Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

Wat een enthousiasme: er is iets waar Van Aert bijna niet meer op kan wachten

18/01
Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

Primeur bewijst het: Van der Poel zorgt voor aardverschuiving in de cross met late beslissing

18/01
Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

Tim Merlier heeft heel goed nieuws na erg moeilijke maanden

18/01
Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

Visma-aanwinst vindt Wout inspirerend en doet ook uitspraak die Van Aert enorm graag zal horen

18/01
Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

Jurgen Foré onthult wisselende tactiek van Quick-Step op transfermarkt

18/01
Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

Stuyven beschrijft hoe loodzwaar het superduo Pogacar-Van der Poel het voor iedereen maakt

18/01
Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

17/01
"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

17/01
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

17/01
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

17/01
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

17/01
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

17/01
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

17/01
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

17/01
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

17/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Jose De Cauwer Jasper Stuyven Sep Vanmarcke Felipe Orts Axel Merckx Sven Vanthourenhout Erwin Vervecken Tadej Pogacar Tim Merlier Jasper Philipsen Niki Terpstra Ceylin Del Carmen Alvarado Davide Bramati Maxim Van Gils Toon Aerts Michael Vanthourenhout

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved