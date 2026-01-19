Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Het contract van Lennert Van Eetvelt (24) loopt eind dit jaar af bij Lotto-Intermarché. Verlaat hij op het einde van het jaar de Belgische ploeg?

Contract De Lie en Van Eetvelt loopt af

Voor Lotto-Intermarché is 2026 een nieuwe start, na de fusie, maar ook een belangrijk jaar met aflopende contracten. Kopmannen Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt zijn namelijk einde contract.

Het zal voor Lotto-Intermarché belangrijk worden om hen niet te verliezen. Van Eetvelt en De Lie scoren in een goed seizoen veel UCI-punten en die zal de ploeg nodig hebben om driejarige cyclus te overleven die dit jaar opnieuw gestart is.

Van Eetvelt rijdt sinds 2020 voor de Lotto-ploeg. Eerst drie jaar als belofte en sinds 2023 bij de profs. De 24-jarige Van Eetvelt boekte ook al mooie overwinningen met de eindzege in de UAE Tour en de Ronde van Guangxi in 2024, telkens ook met een ritzege.

Blijft Van Eeetvelt bij Lotto-Intermarché?

Wat doet het met Van Eetvelt dat hij bij aan zijn laatste contractjaar is begonnen? "Dat speelt een beetje", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik rijd al zo lang bij Lotto dat je wel eens nadenkt over hoe het zou zijn om elders te rijden."

"Maar laat dat momenteel niet mijn eerste bekommernis zijn." Van Eetvelt wil na zijn pechjaar in 2025, sinds de Tour koerste hij niet meer, vooral opnieuw een goed seizoen draaien en weer resultaten rijden.