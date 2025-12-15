📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

Ineos Grenadiers versterkt zijn ploeg met een nieuwe sprinter. De Australiër Sam Welsford tekent een contract van twee jaar en sluit vanaf 2026 aan bij het team.

Nieuwe aanwinst voor 2026

Welsford behoort tot de snelste afmakers in het internationale peloton. Hij behaalde zes etappezeges in de Tour Down Under en geldt als een vaste waarde in massasprints. Daarnaast liet hij zich zien in diverse klassiekers, waar zijn kracht en positionering hem een belangrijke rol gaven.

Binnen de ploeg zal hij samenwerken met Elia Viviani, voormalig topsprinter en meervoudig wereldkampioen op de baan, die inmiddels actief is als sportdirecteur. De Australiër wordt zo begeleid door een ervaren staf die hem moet helpen zijn capaciteiten verder uit te bouwen.

Zijn komst wordt gezien als een belangrijke stap in de ambities van Ineos Grenadiers. “Ik ben echt enthousiast om een Grenadier te worden. Ik heb altijd de professionaliteit van het team bewonderd en hoe ze zich volledig inzetten voor een doel”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

Ambitie en begeleiding

Welsford benadrukt dat hij in de juiste omgeving terechtkomt. “Ik voel dat dit exact de plek is om verder te groeien als sprinter en om grote resultaten na te jagen. Ik ben erg gemotiveerd om bij te dragen, te leren en te koersen met de intentie waarvoor dit team bekendstaat.”

Ook binnen de ploeg wordt zijn potentieel erkend. Geraint Thomas, Director of Racing, licht toe dat sprinters in het verleden succes brachten en dat Welsford die lijn kan voortzetten. “We hebben al een vroege indruk gekregen van wat hij fysiek kan, en er valt nog veel te ontwikkelen.”





Thomas wijst bovendien op de ervaring die Welsford meebrengt vanuit het baanwielrennen. “Hij heeft een indrukwekkend palmares met olympische en wereldtitels in de team pursuit. Die manier van samenwerken past perfect bij onze ploeg.”

Met deze versterking wil Ineos Grenadiers in 2026 nadrukkelijk meestrijden om zeges in zowel etappekoersen als klassiekers. Het team rekent erop dat Welsford met zijn snelheid en ervaring een nieuwe dimensie toevoegt aan de sprintcapaciteit van de formatie.