'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

Mattia Agostinacchio stond in Namen voor het eerst in een Wereldbeker bij de profs aan de start. De 18-jarige Italiaan deed het uitstekend en maakte vooral in het slot indruk.

EF Education-EasyPost voegde onlangs een veldritteam toe aan zijn structuur om hun toptalent Mattia Agostinacchio zo goed mogelijk te ondersteunen deze winter. En de Italiaan bewees ook al waarom.

Begin dit jaar werd Agostinacchio nog wereldkampioen bij de junioren, in november werd hij Europees kampioen bij de beloften in Middelkerke. In Flamanville werd de Italiaan twee weken geleden achtste bij de beloften.

Agostinacchio maakt indruk in Namen

In Namen was er geen wedstrijd voor de beloften en dus stond Agostinacchio aan de start bij de profs. De 18-jarige Italiaan werd knap dertiende, op 1'46" van Mathieu van der Poel, met wie Agostinacchio wel eens vergeleken wordt.

Agostinacchio kwam amper twee seconden na Aerts over de streep en hield onder meer Del Grosso, Sweeck, Orts en Wyseure achter zich. Vooral in de laatste drie ronden maakte Agostinacchio het verschil.

Enkel Van der Poel, Nys, Vanthourenhout en Van der Haar, de top vier in Namen, reed in die laatste drie ronden sneller dan Agostinacchio. Voor een 18-jarige bijzonder straf, vooral in een lastige cross als Namen.



