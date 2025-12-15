Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Oier Lazkano werd door de UCI voorlopig geschorst door afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort. Ex-ploegmaat Mathias Norsgaard is niet echt verbaasd.

Eind oktober barste een bommetje in de wielerwereld toen de UCI een voorlopige schorsing oplegde aan Oier Lazkano voor afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort en dat voor de periode tussen 2022 en 2024.

Norsgaard stelt zich vragen bij Lazkano

Dat was dus tijdens zijn periode bij Movistar en ex-ploegmaat Mathias Norsgaard voelde de bui al wat hangen. "Je bent natuurlijk blij dat de valsspelers gepakt worden", zegt de Deen bij Feltet. "Maar ik ben wel verbaasd dat het zo lang onder de radar kon blijven."

"Er werken ook artsen bij Movistar, en ik vind het echt schokkend dat ze het probleem niet hebben ontdekt. ​​Waar hebben we dat systeem dan eigenlijk voor? Al wil ik niet zeggen dat ik niet verbaasd ben, want ik geloof in het goede van de mens."

Resultaat Lazkano in Dauphiné te opvallend?

"Maar hij reed ook bijzonder snel. We hebben ongeveer hetzelfde gewicht en hij kon heel hard rijden. Waar rook is, is soms helaas ook vuur. In de klassiekers reed hij goed, maar de Dauphiné was wellicht te opvallend", stelt Norsgaard.

In de Dauphiné werd Lazkano vorig jaar negende in het eindklassement. In de voorlaatste rit werd hij vierde in een rit met aankomst op Samoëns 1600 (9,9 km aan 9%), op twee seconden van ritwinnaar Roglic.





"Ik zag hem deze zomer nog in Andorra, en niemand had hem meer gezien sinds Roubaix. Daar zei hij dat alles in orde was, en toen kwam dit. Hij was bijzonder als ploegmaat, en ik zou hem absoluut geen vriend noemen."