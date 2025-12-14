Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

Johan Museeuw maakt zich zorgen over Tadej Pogacar. De Sloveen neemt volgens Museeuw te weinig rust en zou zo de nieuwe Peter Sagan kunnen worden.

Met twintig zeges, onder meer de Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, vier etappes en de eindzege in de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije, was Tadej Pogacar opnieuw outstanding dit jaar.

De afgelopen weken dook Pogacar nog vaak op meerdere plaatsen op, onder meer op criteriums of in Gran Canaria om het toerimse aan te promoten. Veel rust lijkt hij na het seizoen niet gehad te hebben.

Neemt Pogacar voldoende rust?

Ondertussen is Pogacar al opnieuw stevig aan het trainen om het nieuwe seizoen voor te bereiden. "Naar mijn mening zou deze periode vooral een mentale rustpauze moeten zijn", zegt Johan Museeuw bij La Dernière Heure.

"Zijn geest moet opladen en ik ben benieuwd hoe dit hij dit allemaal zal blijven aanpakken… Een paar jaar geleden was het volgens mij dezelfde levensstijl die bijdroeg aan de achteruitgang van Sagan. Zelfs als je aan de top staat, heb je rust nodig."

Eddy Merckx had ook last van mentale vermoeidheid

Axel Merckx hoorde hetzelfde over zijn vader Eddy. "Als mijn vader over het einde van zijn carrière praat, was het vooral de mentale vermoeidheid, veel meer dan de fysieke vermoeidheid, die hem het meest parten speelde. Op een gegeven moment geven je hersenen je benen het signaal om te stoppen."