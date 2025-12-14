Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

Dit jaar paste Tim Wellens voor het WK in Rwanda om niet te moeten rijden tegen zijn kopman Tadej Pogacar. Volgend jaar in Canada wil Wellens er wel weer graag bij zijn.

Van de voorbije vijf WK's was Tim Wellens er enkel bij in Zürich vorig jaar. Toen zat hij wel in een lastig parket toen hij op kop moest rijden van het peloton en achtervolgen op de weggereden Tadej Pogacar.

Om dezelfde situatie dit jaar te vermijden, wilde Wellens het WK niet rijden. Het is een vergelijkbare situatie met Dries Devenyns die ook het WK oversloeg om niet tegen zijn goede vriend Julian Alaphilippe te moeten rijden.

Wellens wil naar het WK in Canada

Het WK van volgend jaar in het Canadese Montréal wil Wellens echter wel rijden. In 2015 won Wellens de GP van Montréal, in 2019 was hij vierde. Bij zijn laatste drie deelnames gaf Wellens telkens op, omdat hij toen in dienst reed.

Bondscoach Serge Pauwels mag Wellens dus oproepen voor het WK. "Het hangt wat af van de tactiek van de nationale ploeg, want België telt heel veel goede renners", zegt Wellens bij VTM Nieuws.



"Als ik de ploeg kan helpen door in de aanval te gaan, ben ik zeker geïnteresseerd om naar Montréal te gaan", stelt Wellens. Tegen Pogacar rijden wil hij dus niet doen. Het WK wordt pas eind september gereden, er kan nog veel gebeuren, beseft ook Wellens.