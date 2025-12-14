Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar
Foto: © photonews

Mads Pedersen stond dit jaar op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Deen wil volgend jaar opnieuw de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en ook Tadej Pogacar.

Op 18 december wordt Mads Pedersen 30 jaar en de Deen jaagt nog op zijn eerste zege in een monument. Dit jaar won Pedersen als laatste Gent-Wevelgem voor de naamsverandering, volgend jaar wil hij ook scoren in de monumenten. 

Pedersen wil de Ronde van Vlaanderen winnen

Dit jaar werd hij dus tweede in de Ronde van Vlaanderen en derde in Parijs-Roubaix. Hij is er ook rotsvast van overtuigd dat hij Van der Poel en misschien ook wel Pogacar kan kloppen in de Ronde van Vlaanderen. 

"Denk je dat ik anders alle dagen mijn kloten zou afdraaien (letterlijk: work my ass off, nvdr.) als ik niet geloofde dat ik hem kon kloppen? Dan zou ik wel in mijn zetel blijven zitten en vrede nemen met de tweede plek", zegt Pedersen bij Het Nieuwsblad. 

Parijs-Roubaix droomkoers van Pedersen

Ook in Parijs-Roubaix denkt Pedersen dat hij kans maakt op de zege. Dit jaar was hij mee met Pogacar en Van der Poel, tot hij lek reed. Hij is er dan ook van overtuigd dat hij hen had kunnen volgen tot in Roubaix. 


"Ik ben mij ervan bewust dat ze meer talent hebben en betere renners zijn dan ik. Maar opnieuw: op de juiste dag kan ik hen zeker kloppen. Dat heb ik al bewezen. Toch met een van hen. Tadej is misschien nog een ander paar mouwen", stelt Pedersen nog. 

