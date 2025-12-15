Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Remco Evenepoel pakte dit jaar drie keer goud op het BK, EK en WK tijdrijden. Volgend jaar zal hij zijn titels niet allemaal verdedigen.

Een tweede Belgische titel, een tweede Europese titel en een derde wereldtitel op rij. Remco Evenepoel is in het tijdrijden de nummer één van de wereld, dat bewijst ook zijn eerste plaats op de ranking van ProCyclingStats

Evenepoel focust minder op tijdrijden in 2026

Voor Evenepoel waren die drie titels dit jaar een van zijn doelen, met ook nog de olympische titel op zak lijkt hij het tijdrijden te hebben uitgespeeld. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe zal Evenepoel er minder op focussen. 

"Ik ga volgend jaar iets meer tijdritkampioenschappen overslaan en me op andere zaken richten", onthulde Evenepoel bij Sporza tijdens het Sportgala. "Dat maakt het gemakkelijker om keuzes te maken."

Slaat Evenepoel BK en EK tijdrijden over?

Vooral het BK tijdrijden op 25 juni en het EK tijdrijden op 7 oktober lijkt Evenepoel aan zich voorbij te laten gaan. Het WK tijdrijden in Canada zal wellicht wel een doel zijn, Evenepoel kan recordhouders Cancellara en Martin evenaren. 

"Ik hoop vooral een supergoede Tour de France te rijden en op de wereldkampioenschappen een of liefst beide truien te winnen", bevestigde Evenepoel dan ook al. 

