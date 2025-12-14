Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Gianni Vermeersch is een van de nieuwkomers bij Red Bull-BORA-hansgrohe volgend seizoen. Hij moet de Duitse ploeg betere resultaten bezorgen in het voorjaar.

Sinds 2017 reed Gianni Vermeersch bij de ploeg van de broers Roodhooft, maar na negen jaar heeft hij de deur achter zich dicht getrokken. De 33-jarige Vermeersch rijdt vanaf volgend seizoen voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

De Duitse ploeg trok met Laurence Pithie, de broers Mick en Tim van Dijke en Oier Lazkano (die voorlopig geschorst is en geen deel meer uitmaakt van de ploeg, nvdr.) dit jaar al wel enkele renners voor het klassieke voorjaar. Goede resultaten konden zich echter niet leveren.

Vermeersch kopman bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Dat geeft CEO Ralph Denk ook toe. "De voorjaarsklassiekers waren niet goed. In die periode moeten we verbeteren en dat is ook de reden waarom we een renner als Gianni Vermeersch (33) hebben aangetrokken", zegt hij bij HLN.

Kan Vermeersch Van der Poel kloppen?

"Onze klassieke kern heeft veel talent, maar we misten een leider. Misschien kan Gianni dat gat invullen?" De voorbije jaren was Vermeersch wel een helper van Mathieu van der Poel in de klassiekers.



Is hij dan de man die het dan nu moet opnemen in diezelfde klassiekers? "We geven het een kans", stelt Denk nog. Dit jaar werd Vermeersch zevende in de Strade Bianche en vorig jaar was hij zesde in Parijs-Roubaix.