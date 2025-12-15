Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Geen onemanshow van Mathieu van der Poel in Namen. Pas in de slotronde kon hij afscheid nemen van zijn Nys, Vanthourenhout en Van der Haar. De Nederlander is nog niet op zijn best, een bewuste keuze.

Vorig jaar bij zijn rentree in Zonhoven reed Mathieu van der Poel al na iets meer dan een minuut weg en smeerde hij Thibau Nys anderhalve minuut aan de broek. Van zo'n scenario was absoluut geen sprake dit jaar in Namen.

Van der Poel hield zich gedeisd in een groepje met Vanthourenhout, Nys en Van der Haar. De wereldkampioen had al snel door dat het moeilijk zou worden om voor de laatste ronde het verschil te maken.

Van der Poel profiteert van val Nys

Hij focuste zich bewust op de laatste halve ronde en het slippertje van Nys was het perfecte moment om door te trekken. Het was dus allemaal niet heel flitsend bij Van der Poel, maar daar zit ook een bedoeling achter.

Van der Poel bewust minder goed dan vorig seizoen

"Ik sta bewust iets minder ver dan vorig seizoen. Toen had ik het gevoel dat ik te snel te goed was, zowel op training als in wedstrijd. Ik was meteen super, maar verbeterde nog amper richting het WK", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel wilde dan ook rustiger opbouwen dit jaar. Zijn basis is er al, want hij heeft al veel uren getraind in Spanje. Alleen de intensiteit moet nu nog opgedreven worden. Dat moet de komende weken gebeuren.