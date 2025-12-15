Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Mathieu van der Poel heeft bij zijn rentree in het veld meteen gewonnen. Vader Adrie van der Poel zag wel dat het niet van een leien dakje verliep voor zijn zoon.

Met Namen koos Mathieu van der Poel niet voor het gemakkelijkste parcours om zijn rentree te maken in het veld. Paul Herygers zag vooraf dan ook kansen voor onder meer Nys en Vanthourenhout om de wereldkampioen te kloppen.

Zij konden Van der Poel ook lang het vuur aan de schenen leggen, maar moesten uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de wereldkampioen. Vader Adrie van der Poel zag achteraf ook dat er nog ruimte was voor verbetering.

Adrie velt oordeel over eerste cross van zoon Mathieu

Al vroeg in de wedstrijd besliste Van der Poel om pas in de slotronde zijn aanval in te zetten. "Dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat hij zegt: ik kan hier ook geen hele cross alleen vooruit rijden", stelt Adrie van der Poel bij In de Leiderstrui.

Volgens Adrie was dat ook nergens voor nodig, hij denkt dan ook dat het een berekende overwinning was van Mathieu. "Ik denk dat hij conditioneel wel goed was, maar geen cross gevoel had", oordeelde hij nog.

Tevreden gevoel bij Van der Poel na Namen

Lees ook... Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie ›

Andere crossers zijn al twee maanden bezig, Van der Poel moest het gevoel nog terugvinden. Vandaar zijn val halfweg. Zijn laatste ronde was de beste, waardoor er toch nog een overwinning uit de bus viel. Vader Adrie was dan ook tevreden en Mathieu wellicht ook.