Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Tim Wellens beleefde een goed jaar bij UAE Team Emirates-XRG. De Belgische kampioen voelt dat er nu al stevig getraind wordt, de concurrentie is gewaarschuwd.

Met 95 overwinningen zette UAE Team Emirates-XRG dit jaar een nieuw record neer qua overwinningen van een ploeg in één seizoen. Twee overwinningen kwamen van Tim Wellens, op het BK en in de Tour.

Nieuwe kansen voor Wellens in 2026

Ook volgend jaar zal Wellens zijn kansen krijgen om voor eigen succes te gaan. "Dat zal niet ontbreken, als ik de benen heb en een resultaat kan rijden", zegt Wellens bij Sporza. Al zal hij in veel koersen in dienst rijden van Tadej Pogacar.

Al doet hij dat met plezier in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Wellens verlengde zijn contract tot eind 2027 en vindt dat hij nergens anders beter kon zitten dan bij de ploeg van Pogacar.

Wellens onthult geheim van UAE Team Emirates-XRG

Hij zit bij de beste ploeg ter wereld en rijdt samen met de beste renner ter wereld. Iets waar hij als kind nooit had van kunnen dromen. Wellens voelt zich goed en dat is wel bij meer renner het geval, bewijzen de vele overwinningen.

De ploeg uit de Emiraten haalde dit jaar een hoog niveau. Wat is het geheim van de ploeg? "We zijn allemaal ploegmaats die elkaar naar een hoger niveau tillen. Hier op training wordt er snoeihard gereden. Dat komt het niveau ten goede."