📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het wielerseizoen 2026 start voor Red Bull-BORA-hansgrohe met een vernieuwde uitstraling. Het team presenteert een tenue dat traditie en vooruitgang samenbrengt en een duidelijke visuele evolutie markeert.

Evolutie van succes

Het nieuwe tenue is ontwikkeld in samenwerking met Specialized en sluit aan bij de luchtvaartinspiratie die kenmerkend is voor Red Bull. Het ontwerp combineert snelheid en precisie met een lichte uitstraling. “Het is de consequente evolutie van het tenue waarin het team een mijlpaal bereikte in de Tour de France”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

De introductie vond plaats tijdens Project Peloton, waar negen renners gezamenlijk een vliegtuig optilden. Deze symbolische actie benadrukte de ambitie en technische innovatie van de ploeg. Het evenement gaf een voorproef van de richting die het team in 2026 inslaat.

De kleurstelling bouwt voort op eerdere edities. Na het dominante Racing Blue van 2024 en de uitgebalanceerde combinatie met wit in 2025, verschijnt nu Dynamic Blue als frisse toevoeging. Het lichte basiskleurenschema is bovendien geoptimaliseerd voor warme omstandigheden.

Design dat opstijgt

De schouders in opvallend blauw vormen een herkenbaar element en versterken de zichtbaarheid in het peloton. “Het is een look die prestaties uitstraalt.” Daarmee wordt een visuele identiteit neergezet die consistent en onderscheidend blijft.

Op de voorzijde zijn dynamische strepen aangebracht die snelheid en aerodynamica symboliseren. Deze elementen zijn geïnspireerd op chevrons uit de luchtvaart en verwijzen direct naar de kern van Red Bull’s DNA.

De presentatie vond plaats in een originele parachute van Red Bull, kort daarvoor nog gebruikt door een atleet. Voor de camera verschenen onder meer Karl Herzog, Lorenzo Finn, Florian Lipowitz en Primož Roglič. Hun houding onderstreepte de professionele uitstraling van het nieuwe ontwerp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

16:30
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

16:00
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15:00
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

13:30
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

13:00
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

12:30
Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

12:00
Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

11:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

10:00
Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

09:00
Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

08:30
Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

08:00
Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

07:30
"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

07:00
Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

21:30
Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

20:30
Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

20:00
Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

19:00
Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

18:30
Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

Moest Van der Poel vrezen? Vanthourenhout trekt stevige conclusie over Nys

18:00
Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

17:00
Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

Van der Poel moet iets toegeven na zege en is duidelijk over Nys en co

14/12
🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

🎥 Van der Poel slaat pas laat toe in Namen, foutje breekt Nys zuur op in slotronde

14/12
"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

"Was een beetje dom": Brand geeft foutje toe ondanks tiende zege van het seizoen

14/12
Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

Schrik voor Van der Poel? Sven Nys zonneklaar over zoon Thibau

14/12
Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

Met een duidelijke reden: Unibet Rose Rockets zet renner aan de deur

14/12
Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

Duidelijke boodschap: Pedersen spreekt stevige taal over Van der Poel en Pogacar

14/12
Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

14/12
Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

Wat moet de bondscoach daarmee? Wellens doet verrassende uitspraak over WK en Pogacar

14/12
Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

Grote zorgen om Pogacar: Museeuw en Merckx uiten hun bezorgdheid

14/12
Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

14/12
Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

14/12
Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en grapt over Vingegaard

14/12
Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

14/12
"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn mislukte droom

14/12
Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

14/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Michael Vanthourenhout Ryan Kamp Johan Museeuw Tim Wellens Sven Nys Thijs Zonneveld Sam Welsford Tibor Del Grosso Cian Uijtdebroeks Mads Pedersen Johan Bruyneel Axel Merckx Greg Van Avermaet Giovanni Carboni Eli Iserbyt Gianni Vermeersch

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved