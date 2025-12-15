📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

Het wielerseizoen 2026 start voor Red Bull-BORA-hansgrohe met een vernieuwde uitstraling. Het team presenteert een tenue dat traditie en vooruitgang samenbrengt en een duidelijke visuele evolutie markeert.

Evolutie van succes

Het nieuwe tenue is ontwikkeld in samenwerking met Specialized en sluit aan bij de luchtvaartinspiratie die kenmerkend is voor Red Bull. Het ontwerp combineert snelheid en precisie met een lichte uitstraling. “Het is de consequente evolutie van het tenue waarin het team een mijlpaal bereikte in de Tour de France”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

De introductie vond plaats tijdens Project Peloton, waar negen renners gezamenlijk een vliegtuig optilden. Deze symbolische actie benadrukte de ambitie en technische innovatie van de ploeg. Het evenement gaf een voorproef van de richting die het team in 2026 inslaat.

De kleurstelling bouwt voort op eerdere edities. Na het dominante Racing Blue van 2024 en de uitgebalanceerde combinatie met wit in 2025, verschijnt nu Dynamic Blue als frisse toevoeging. Het lichte basiskleurenschema is bovendien geoptimaliseerd voor warme omstandigheden.

Design dat opstijgt

De schouders in opvallend blauw vormen een herkenbaar element en versterken de zichtbaarheid in het peloton. “Het is een look die prestaties uitstraalt.” Daarmee wordt een visuele identiteit neergezet die consistent en onderscheidend blijft.

Op de voorzijde zijn dynamische strepen aangebracht die snelheid en aerodynamica symboliseren. Deze elementen zijn geïnspireerd op chevrons uit de luchtvaart en verwijzen direct naar de kern van Red Bull’s DNA.





De presentatie vond plaats in een originele parachute van Red Bull, kort daarvoor nog gebruikt door een atleet. Voor de camera verschenen onder meer Karl Herzog, Lorenzo Finn, Florian Lipowitz en Primož Roglič. Hun houding onderstreepte de professionele uitstraling van het nieuwe ontwerp.