Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Het duel tussen Ryan Kamp en Michael Vanthourenhout in Kortrijk zorgde voor veel aandacht. Bart Wellens analyseerde het incident en gaf aan dat beide renners dit best onderling uitklaren.

Incident tijdens de cross

Tijdens de wedstrijd kwam Vanthourenhout ten val. “Uiteindelijk viel Michael op een domme manier, ik denk dat zijn achterwiel bleef hangen bij het opspringen”, klinkt het bij Wellens in Het Nieuwsblad. Het incident ontstond doordat Kamp zijn tempo niet meteen hervatte na het opspringen, terwijl Vanthourenhout een versnelling verwachtte.

Volgens Wellens was er geen sprake van bewust vertragen door Kamp. “In de vorige rondes ging Kamp na het opspringen meteen vol door, nu hield Kamp de benen stil. Maar ik geloof hem als hij zegt dat hij niet aan zijn rem kwam.” Het verschil in verwachting leidde tot de valpartij.

Reactie en nasleep

Na het incident volgde een scherpe opmerking van Vanthourenhout richting Kamp. Wellens vond dit niet gepast. “Dat Michael Vanthourenhout nadien een sneer uitdeelde over de contractproblemen van Kamp, vind ik ongelukkig.”

Wellens wees erop dat dergelijke uitspraken vaak in de hitte van de strijd gebeuren. “Michael zal ook meer verdienen dan Kamp, maar dat doet allemaal niet ter zake. Het was een uitspraak in the heat of the moment; Michael zal er allicht ook al spijt van hebben.”

Volgens hem is het belangrijk dat beide renners dit onderling oplossen. “Ze praten dit best uit en schudden elkaar de hand. Anders zal er een rekening blijven openstaan en komt dit vroeg of laat terug.”



De analyse van Wellens maakt duidelijk dat het incident vooral voortkwam uit misverstanden en emoties. Hij benadrukte dat sportieve rivaliteit niet mag uitmonden in persoonlijke kwesties en dat een gesprek tussen beide renners de beste oplossing is.