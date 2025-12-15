Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Voor de vijfde keer is Remco Evenepoel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Hij kwam voor de uitreiking speciaal over van Spanje en maakt nu jacht op het record van Eddy Merckx.

Voor Remco Evenepoel was 2025 een jaar met twee gezichten. Tot midden april lag hij in de lappenmand met een blessure, bij zijn comeback won hij meteen de Brabantse Pijl door Wout van Aert te kloppen.

Hij werd derde in de Amstel Gold Race, maar zakte door het ijs in Luik-Bastenaken-Luik. Op het BK pakte Evenepoel de driekleur in het tijdrijden en zilver in de wegrit. De Tour, zijn grote doel van het jaar, viel ook tegen met een opgave.

Evenepoel reed wel een goed najaar met een Europese titel en een wereldtitel tijdrijden. In de wegritten van het EK en WK moest hij tevreden zijn met zilver, in de Ronde van Lombardije was Tadej Pogacar ook te sterk.

Evenepoel vijfde keer Sportman van het Jaar

Evenepoel kreeg genoeg stemmen om opnieuw Sportman van het Jaar te worden. "Het is in mijn ogen een van de mooiste prijzen die je als sportman van je eigen land kan krijgen. Daarvoor doe ik graag een effort om hier te zijn", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel wil voorbij Merckx

Met een vijfde trofee komt Evenepoel op één prijs van Eddy Merckx, hij won tussen 1969 en 1974 zes keer op rij. "Daar zit ik niet ver meer van en ik heb nog wat jaren voor mij", zegt Evenepoel. "Het is een mooi doel om erop en erover te gaan."



"Het zou mooi zijn en een eer om voor zo'n hele grote naam te staan. Ik wil proberen om de beste sportman te zijn die België heeft gekend", besluit de dubbele olympische kampioen nog.