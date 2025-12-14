Stevige verwachtingen: Roodhooft zet Del Grosso op scherp

Niet alleen Mathieu van der Poel maakt zijn terugkeer in het veld, ook Tibor Del Grosso is van de partij in Namen. En de verwachtingen liggen hoog voor de jonge Nederlander.

Vorig seizoen won Tibor Del Grosso de Wereldbeker en het WK bij de beloften, vanaf dit seizoen rijdt hij enkel bij de profs. De verwachtingen over de 22-jarige Nederlander liggen ook hoog bij Alpecin-Deceuninck.

Geen Del Grosso vs Nys in Tabor en Flamanville

Christoph Roodhooft vond het jammer dat Del Grosso er in Tabor en Flamanville niet bij was toen hij Thibau Nys aan het werk zag. "Op zo’n parcours had hij de ruimte om misschien wel de grootste uitdager van Nys te kunnen zijn", zegt hij bij HLN.

Er werd gekozen voor een lange opbouw met Del Grosso in Spanje. In Namen hervat hij dus, maar Roodhooft verwacht toch dat Del Grosso twee of drie crossen zal nodig hebben om volledig onder stoom te komen.

Uitschieter verwacht van Del Grosso

"Maar ook in Namen moet hij al tussen plaats drie en zeven kunnen finishen." En Roodhooft verwacht ook dat Del Grosso stappen vooruit zet. Onder meer om het NK moet Del Grosso zijn trui verdedigen tegen Nieuwenhuis.



"Maar ik verwacht de komende weken ook nog een andere uitschieter. Dat mag een zege zijn, maar net zo goed eens lang het wiel van Mathieu kunnen volgen. Het doel is om nog een stap voorwaarts te zetten. Op zijn 22ste is hij daar klaar voor."