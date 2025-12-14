Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees

Nys is streng voor zichzelf na tweede plaats in Namen en heeft ook grote vrees
Foto: © photonews

Thibau Nys is er niet in geslaagd om Mathieu van der Poel te kloppen in Namen. Hij maakte het de wereldkampioen moeilijk, maar in de slotronde ging Nys tegen de grond.

Als enige kon Thibau Nys echt antwoorden op de eerste aanval van Mathieu van der Poel in de op twee na laatste ronde. In voorlaatste ronde zette Nys de wereldkampioen ook onder druk, in de laatste ronde ging hij in de fout. 

Nys baalt om gemiste kans in Namen

"Ik had nog wat overschot in de slotronde, nam de kop, maar dan maak ik een kleine, superstomme fout. Die kostte me een handvol seconden. Ik had de kracht nog voor een eindschot, maar Mathieu was al gaan vliegen", zei Nys achteraf. 

"Het was mijn eigen fout, dan moet ik niet klagen", was de leider in de Wereldbeker kritisch voor zichzelf. Nys vreest ook dat hij de komende crossen in het zand in Antwerpen, Koksijde en Hofstade minder kans maakt om Van der Poel te kloppen. 

"Zelfs al halen we allebei hetzelfde niveau als vandaag. Op dit parcours in Namen kan ik met mijn gewicht een verschil maken. Het is op zo'n dagen dat je de kansen moet grijpen en het is jammer dat dat niet gelukt is."

Nys blijft leider in de Wereldbeker 

Door zijn tweede plaats in Namen blijft Nys wel leider in de Wereldbeker. Hij heeft nu 17 punten voorsprong op Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis. Van der Poel is 17de en heeft 70 punten achterstand. 

