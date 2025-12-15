Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Thibau Nys is er in Namen niet in geslaagd om Mathieu van der Poel te kloppen. Sven Nys ziet dit seizoen nog twee kansen voor zijn zoon om dat wel te doen.

Een fout in de slotronde nekte Thibau Nys in Namen. Hij schoof weg in een bocht en Van der Poel maakte er gebruik van om Nys niet meer te laten terugkeren en de overwinning binnen te halen in Namen.

Balen voor Nys, want het was wellicht een van zijn enige kansen om Van der Poel eens tot het einde te kunnen volgen. Vooral het lagere gewicht speelde volgens vader Sven Nys in het voordeel van zijn zoon in Namen.

Waar kan Nys Van der Poel nog kloppen?

Dat bewees Thibau Nys de afgelopen jaren al in het veld en ook op de weg. De komende crossen in Antwerpen (20 december) en Hofstade (22 december) bevatten zand en daar zal het veel moeilijker zijn voor Nys om Van der Poel uit te dagen.

Sven Nys ziet nog twee kansen voor zijn zoon in de kerstperiode. "Als we eventueel nog eens dichter willen komen, dan zal het in Gavere (26 december) of Baal (1 januari) zijn. Dat zijn koersen waar het nog eens kan, al hangt dat van de omstandigheden af", zegt hij bij WielerFlits.

Nys zal niet elke keer top zijn

Het zal van parcours tot parcours afhangen of Thibau Nys kan meedoen voor de overwinning. "Maar elke week dit leveren? Dat denk ik niet", stelt hij wel nog. Onder meer Diegem, waar Van der Poel en Van Aert niet starten, is een doel voor Nys.