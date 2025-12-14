Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Niels Vandeputte heeft in Kortrijk de laatste cross voor de terugkeer van Mathieu van der Poel gewonnen. Voor de Belg van Alpecin-Deceuninck toch een opluchting.

Eind september had Niels Vandeputte al een kleine cross in Luxemburg gewonnen, maar in België kwam hij nog niet dichter dan een tweede plaats in Niel en Merksplas. Zijn zege in Kortrijk deed dan ook veel deugd.

Vandeputte maakt het af in Kortrijk

"Er zijn toch wel een aantal crossen geweest dat ik er redelijk dichtbij was. En dan begin je stilaan te denken aan die kansen die je hebt verkeken", zei hij achteraf. "Ik wist dat hier een kans lag om te winnen, om ze dan ook te pakken, dat doet extra veel deugd."

"Ik voelde al redelijk snel dat er niet direct iemand ging kunnen wegrijden. Dan heb ik er voor gekozen om in het middelste deel van de wedstrijd niet te veel pijlen te verschieten. Alleen als ik zag dat het nodig was om even een gaatje te dichten of wat op te schuiven, heb ik dat gedaan."

"Om dan de laatste ronde echt proberen vol voor de overwinning te rijden. Als het kon, wilde ik de sprint vermijden en dat is gelukt. Als het zo was geweest dat we moesten sprinten, dan had ik dat gedaan. Maar op deze manier doet het extra deugd."

Terugkeer Van der Poel en Van Aert

"Het is leuk om deze periode te starten met een overwinning. En wat er nu nog komt, dat komt. Maar inderdaad, makkelijker gaat het niet worden om te winnen", verwijst hij naar de terugkeer van Van der Poel en Van Aert.