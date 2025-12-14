Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niels Vandeputte heeft in Kortrijk de laatste cross voor de terugkeer van Mathieu van der Poel gewonnen. Voor de Belg van Alpecin-Deceuninck toch een opluchting.

Eind september had Niels Vandeputte al een kleine cross in Luxemburg gewonnen, maar in België kwam hij nog niet dichter dan een tweede plaats in Niel en Merksplas. Zijn zege in Kortrijk deed dan ook veel deugd. 

Vandeputte maakt het af in Kortrijk

"Er zijn toch wel een aantal crossen geweest dat ik er redelijk dichtbij was. En dan begin je stilaan te denken aan die kansen die je hebt verkeken", zei hij achteraf. "Ik wist dat hier een kans lag om te winnen, om ze dan ook te pakken, dat doet extra veel deugd."

"Ik voelde al redelijk snel dat er niet direct iemand ging kunnen wegrijden. Dan heb ik er voor gekozen om in het middelste deel van de wedstrijd niet te veel pijlen te verschieten. Alleen als ik zag dat het nodig was om even een gaatje te dichten of wat op te schuiven, heb ik dat gedaan."

"Om dan de laatste ronde echt proberen vol voor de overwinning te rijden. Als het kon, wilde ik de sprint vermijden en dat is gelukt. Als het zo was geweest dat we moesten sprinten, dan had ik dat gedaan. Maar op deze manier doet het extra deugd."

Terugkeer Van der Poel en Van Aert

Lees ook... Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel
"Het is leuk om deze periode te starten met een overwinning. En wat er nu nog komt, dat komt. Maar inderdaad, makkelijker gaat het niet worden om te winnen", verwijst hij naar de terugkeer van Van der Poel en Van Aert. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en lacht met Vingegaard

Pogacar velt oordeel over nieuwe ploeg Evenepoel en lacht met Vingegaard

08:30
"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn verloren voetbaldroom

"Was pijnlijk voor mij": Evenepoel over zijn verloren voetbaldroom

07:30
Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

Herygers komt met bijzondere anekdote: "Hij ritste kleedje mee van zonnend meisje"

07:00
Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

Van Avermaet deed meer dan fietsen alleen met van der Poel

18:30
Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

Tien renners worden ... op de bon gezwierd op stage

21:30
Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

Ralph Denk van BORA reageert fors na verwijten van Patrick Lefevere

20:30
Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

Michael Vanthourenhout maakt misbaar na akkefietje met Kamp: reactie Kamp is veelzeggend

19:00
Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

Vanthourenhout giftig na akkefietje met Kamp: "Zullen zien wie langst actief op de fiets blijft"

18:00
Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

Van der Poel, van Aert, Vingegaard en co mogen bibberen: dit is het programma van Tadej Pogacar

17:00
Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

Mathieu van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: dit is zijn absolute grootste doel

13/12
Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

Morgen komt Mathieu van der Poel? Alpecin-Deceuninck maakt er nu al een knap podium van

16:10
Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

Mathieu van der Poel heeft zwaar indruk gemaakt: "Dropte de grootste wattagebom die je maar kunt bedenken"

13/12
Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

Belgische bekoopt slechte start: Europees kampioene viert in Kortrijk

14:40
"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

"Mathieu Van der Poel doet zichzelf geen cadeau"

10:00
Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

Zaak rond dopinghandel ontploft: vier jaar cel voor teambaas

14:00
📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

📷 Nieuwe prestigieuze eer voor Remco Evenepoel

13:30
Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

Opvallende kandidaat voor organisatie van het WK veldrijden: "Bron van opwinding"

13:00
Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

Hoe gaat het drie maanden na beroerte met Belgische renner? Hij breekt de stilte

12:30
CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

CEO is helder over Remco Evenepoel en diens wens: "De nee is definitief"

12:00
"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

"Geen nieuws te melden": steeds meer mensen maken zich zorgen om wereldkampioene

11:00
🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

12/12
Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

Ralph Denk is wel héél lyrisch over Remco Evenepoel: "Zolang al op hem aan het jagen"

09:00
Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

Thibau Nys verrast met doelstellingen voor 2026: "Daar zijn niveau niet gehaald"

13/12
Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

Belgische topper oogst complimenten: "Hij is als een soort Houdini"

13/12
🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

12/12
Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

Ruben Van Gucht doorbreekt de stilte en laat zich uit over de nieuwe aantijgingen

12/12
"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

"Dachten in begin aan hartproblemen": Museeuw geeft nieuwe update over medische toestand

12/12
Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

12/12
Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

12/12
Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

12/12
Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

12/12
Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

12/12
Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

12/12
Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

12/12
Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

12/12
Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

12/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Michael Vanthourenhout Tadej Pogacar Thibau Nys Jan Bakelants Christoph Roodhooft Ryan Kamp Juan Ayuso Oliver Naesen Jose De Cauwer Johan Museeuw Toon Aerts Jasper Philipsen Cian Uijtdebroeks Fem van Empel Maxim Van Gils Ludovic Robeet Thimo Willems

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved