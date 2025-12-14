Problemen voor Van der Poel? Herygers onthult waarom Nys kansen heeft

Mathieu van der Poel maakt in Namen zijn rentree in het veld. Niet de gemakkelijkste cross om terug te keren en dus ziet Paul Herygers kansen voor enkele uitdagers.

Voor het eerst sinds 2020 staat Mathieu van der Poel nog eens aan de start in Namen, waar hij al vijf keer won bij de profs. Toch heeft Van der Poel een soort haat-liefdeverhouding met de schuine kant in Namen. 

Is Van der Poel te kloppen in Namen?

De omloop in Namen is zeker niet de gemakkelijkste, Van der Poel had ook nog een weekje kunnen wachten en in Antwerpen of Koksijde zijn rentree kunnen maken. En dus ziet Paul Herygers kansen voor de concurrentie. 

"Mathieu komt in Namen zonder enige vorm van competitie aan de start", zegt Herygers bij Het Nieuwsblad. "En dan denk ik dat hij te pakken zal zijn." Volgende week in Antwerpen zal dat volgens Herygers minder het geval zijn. 

Herygers ziet vier uitdagers voor Van der Poel 

Herygers ziet drie mogelijke uitdagers voor Van der Poel in Namen. Dan denkt hij aan een goede Toon Aerts, Michael Vanthourenhout die opnieuw aan de oppervlakte komt na enkele moeilijke weken en Joris Nieuwenhuis. 

Lees ook... Terugkeer van ploegmaat Van der Poel: winnende Vandeputte is klaar en duidelijk
"Maar zeker als ik Thibau Nys zou heten, dan zou ik toch met een beetje moed naar Namen durven af te zakken. Misschien, ik benadruk, misschien krijgt hij nu de kans om het klaar te spelen om Mathieu te kloppen."

