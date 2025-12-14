Uijtdebroeks helpt opvallend misverstand over zichzelf de wereld uit

Cian Uijtdebroeks rijdt volgend jaar dan toch de Tour de France. Nochtans leek het er lang op dat hij de Franse grote ronde links zou laten liggen.

Op zijn 22ste is Cian Uijtdebroeks al toe aan zijn derde ploeg in het profpeloton. Na twe jaar BORA-hansgrohe en twee jaar Visma-Lease a Bike rijdt Uijtdebroeks vanaf 2026 voor het Spaanse Movistar.

Bij de Spaanse ploeg krijgt Uijtdebroeks zeker kansen in de grote rondes, die garanties kreeg hij niet bij Visma-Lease a Bike. En Uijtdebroeks zal volgend jaar ook debuteren in de Tour, de enige grote ronde die hij nog niet reed.

Misverstand over Uijtdebroeks

Nochtans zei Uijtdebroeks onlangs bij Marca dat hij ofwel de Giro of de Vuelta zou rijden. Dat blijkt dus niet te kloppen. "Ik weet ook niet waar dat vandaan is gekomen of wat er fout is gegaan", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Ik heb gezegd dat de Giro en Tour opties waren, de Vuelta heeft nooit op tafel gelegen." De keuze viel dus uiteindelijk op de Tour. Volgens Uijtdebroeks heeft dat vooral met het parcours te maken, want in de Giro zit een lange tijdrit en het is geen extreem zware editie.

Uijtdebroeks met ambitie naar de Tour



"Terwijl er in de Tour relatief veel geklommen moet worden. En ik moet er toch ook eens aan ruiken, zeker? Het is toch de wedstrijd waar ik mij de komende jaren wil tonen." En dat doet Uijtdebroeks ook niet zonder ambitie. "Ik wil mij tonen in het klassement."